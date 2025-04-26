景點地址：新北市三峽區民權街

CP值：4.5🌟

公主使用的大眾交通方式/運輸：

1。搭乘高鐵或臺鐵至板橋站下-轉搭臺北客運702、705至三峽老街站下車

2。搭乘臺北捷運板南線至新埔站下-轉搭首都客運802至三峽老街站下車

3。搭乘臺北捷運板南線至永寧站下車-轉搭臺北客運706、812至三峽老街站甘樂食堂

旅居台北也有一段時間了，這是第二次來到三峽，第一次來的時候是在平日，人潮不多，就覺得沒什麼好逛。這一次是在週六來到這裡。距離居住的地方路途有一點遠，可是卻發覺來到的三峽跟之前的記憶有一些不一樣。

抵達三峽下了公車之後，會看到三峽觀光商圈的指示牌，走過馬路，跟著指示牌指示的方向走去，會經過一條街市有如菜市場的街道，這裡有賣很多的蔬菜水果以及售賣食物的小餐館，街市的盡頭就是三峽老街的入口了

來到三峽，首先會先去三峽清水祖師廟拜拜，祈求健康平安。祖師廟是在老街入口的左邊。三峽清水祖師廟創建於西元1769年，但是卻經歷了三次的修復修建，第一次是在1833年因地震毀損重建，第二次是在1895年時慘遭日軍焚毀，四年後即1899年在地方士紳籌畫下二度重建，第三次則在二戰後，由藝術家李梅樹先生主導設計規劃廟中很多華美的石雕、木雕等，融合中西結合的匠師與當代藝術家的創作，再加入中國歷史文化以及寺廟藝術作品風格，因而贏得民間藝術殿堂以及東方藝術殿堂的美譽。雕工都非常之細膩精巧。

廟裡供奉的是清水祖師，依三峽祖師廟的說法：祖師本名陳昭應，是北宋開封府人，因功受封並在福建省安溪縣清水巖建立祠堂，並隱居於清水巖，故稱清水祖師，安溪人則稱其祠為「祖師廟」。後來安溪人遷移來臺，為求神佛庇佑，於是帶著清水祖師一同前來，並定居於三峽。由於清水祖師顯赫靈驗，多年來祖師廟一直是三峽主要信仰與社會活動的重心。

祖師廟以石為基底，以木為頂，抬頭向上望，處處可見的精美的雕刻木作。由前殿入口的石階開始，地面牆壁柱子都是以石頭製造。正殿五門皆為銅製，廟內的龍柱、花鳥柱、木雕，工藝繁複精巧。而壁畫與木雕所展現的故事來源自三國演義、西遊記、封神榜、二十四孝等等民間故事或歷史典故為題材。

祖師廟內全部完工時的龍柱有156根之多。廟中柱子依主題可分為雙龍柱、單龍柱、花鳥柱及有對聯的圓柱，其中以正殿入口處的三對透雕石柱最為精緻細膩：雙龍鋒劍金光聚仙陣三層八角雙龍柱、百鳥朝梅柱、雙龍朝卅六關將十八騎的三層八角雙龍柱。

走入正殿（大殿）後，抬頭看上方會見到罕見的螺旋網目藻井，一層又一層螺旋狀往上挑，以超高難度的雕刻方式表現，十分具有藝術價值，由於維護不易，這也是祖師廟正殿不燒香的原因。

離開了三峽清水祖師廟，繼續行程往三峽老街方向前進。三峽老街一般指的是民權街的南段，長約二百公尺，其建築從西元1911年留存至今。走在三峽老街，就好像進入時光隧道，相連不斷的紅磚拱廊、古色古香的建築，令人油然而生思古情懷，留連忘返。三峽老街以民權街、和平街、仁愛街和中山路保存最完整，而民權街是昔日繁華時代的老商業街，至今仍保留完整日治時代以來的商業街屋，許多物資、貨品都在街上交易買賣。於日治時代，市街經過改正，道路也做了一番整頓，成為一條整齊光鮮的現代化街道，新洋樓也競相興起，呈現出三峽的風光歲月。經過時間流逝，如今已經擺脫喧囂，只剩一幢幢的紅磚拱廊建築、巴洛克式立面牌樓，寂靜訴說著昔日商業區街屋的繁華。

老街房子上的刻字代表姓氏、姓名、行業或店號，行業當中以刻有「染」字的染店為最多；而商家的店家匾額框大都刻著堂號、店號或姓氏，是以往商家在做生意時普遍使用的宣傳手法。山牆上的圖形裝飾尚有寓意，如花瓶象徵「平安」的意思，八卦是為了避邪。老街屋的正面以紅磚為主要材料，房子內的牆壁則是以土埆堆砌而成。由於老街上的商家在當年都是富有的人家，所以建築的形式和建材在當時都是一時之選，許多建材都是從外地進口，有些建造師甚至遠從英國請來。在房頂的突出部分，以及二樓的窗臺下方有各種的紋樣，多樣且寓意有趣。（資料來源自交通部觀光署）

把老街走了一遍，買了些手信零食，就往老街入口的巷內走去合習聚落，參觀了解禾乃川國產豆製、豆漿製作過程，因爲約好午餐時間時在甘樂食堂，就沒在這裡歇息吃東西。

再往前走一點，過對路，就會看到中山路的藍染展示中心，這裡有DIY體驗藍染課程以及售賣一些藍染相關的衣物、錢包、紀念品等等東西。

藍染展示中心隔壁就是三峽歷史人物館。三峽歷史文物館建於1929年，原為日據時代的舊鎮公所，當時是三峽最具代表性的紅磚建築，號稱「全台最美麗的辦公大樓」，1995年改設為「歷史文物館」。文物館是一座兩層樓的建築物，一樓是定期的藝術展區，二樓的展出多是以三峽人文史蹟文物爲主。

逛完了文物館，就往甘樂食堂享用午餐，沿著三峽清水祖師廟往清水街方向走去，經過三峽宰樞廟，大約3-5分鐘步行距離抵達餐廳。



甘樂食堂資訊

餐廳地址：新北市三峽區清水街317號

電話號碼：+886 2 2673 1857

營業時間：

週一至週日：早上1100 - 晚上2100

公休日：無休

服務態度：4🌟

CP值：4🌟

飲食美味：4🌟

甘樂食堂是一間三峽河畔旁的百年古厝。2010年我們發現這個閒置的百年古厝，將它承租下來改造成工藝體驗及料理食堂的藝文餐飲空間。這是甘樂文創的起點，用年輕人的力量在三峽老城區裡注入一股新的活力。

甘樂食堂選用自家「禾乃川國產豆製所」的100%台灣大豆、純天然製作的手工豆腐，加上日本300多年味噌老店的優良菌種「糀」(kouji)，融入臺灣白米裡培養成米麴，慢慢等待熟成，製作出味噌、鹽麴、味醂、甘酒，清酒、酒粕等天然釀酵食物，再將這些營養美味的天然釀酵物，靈活運用在每一道料理中（以上資料自甘樂文創網頁）

餐廳外觀有個大樹綠蔭的小院子

餐廳內用用餐環境，文創舒服的感覺

菜單有四道定食，公主選擇了酒粕味噌三文魚飯，豆腐有少許南洋咖喱粉的味道，微辣，三文魚很新鮮煎到很香脆

非常豐盛滿足的一頓午餐之後，也是三峽一日遊的完美句點了。

謝謝閱讀。分享。推薦度：4.5🌟