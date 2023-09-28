[慧♡響食】南美春室THE POOL.台南最美純白玻璃屋咖啡廳

無廣告好讀版：南美春室THE POOL.台南最美純白玻璃屋咖啡廳

嗨！我是慧

來台南美術館已經三次了，每次看到排隊人潮都直接放棄

這次無論如何都要排！終於讓我等到這間最美的天空公園啦～

南美春室 THE POOL

地址：台南市中西區忠義路二段1號5樓 (臺南市美術館2館5樓)

營業時間：週二至週五、週日10:00-18:00 / 週六10:00-20:30 (週一公休)

電話：06-2211916

官網：南美春室 THE POOL

ＦＢ：南美春室 The POOL

備註：現場候位，尚無訂位服務，低消一杯飲品，禁用外食

南美春室The POOL在台南美術館二館頂樓，由 W 春池計畫與春室 The POOL 總策規劃，取自「天空公園」的概念，日光映照出天空公園最美的氛圍

持美術館門票到南美春室消費可折抵$20，不逛美術館也可以進入南美春室用餐

只要在一樓支付押金$50，到了五樓消費就會退還押金，並折抵飲品$20

這天我們下午才進來用餐，加上這天天氣比較陰，沒有看到日光折射的美景

不過整個室內光源還是很好，只是拍不到光影變化

這個等候區也是超多網美拍照打卡的點，等到快打烊我才拍得到空景

候位區旁邊有一處文創選物，這區有著不少文創商品，等候時間可以逛逛看

挑高讓視野顯得舒適不壓迫，很喜歡多個幾何圖形的白色線條玻璃天井

陽光就這麼跟著錯落在純白空間裡，每一個角落都能映照出唯美光影

假日人潮多，要坐到靠窗區真的全靠運氣呀～

需到櫃檯點餐結帳，雖然人潮不斷，但工作人員的服務都很親切

點完餐會給取餐鈴，響了再去櫃檯取餐

南美春室的餐盤都是玻璃容器，餐點多時請分次拿取，打破可是要部份賠償的唷！

用餐採自助式，需要餐具水杯自己來，結束時也別忘了自行回收餐盤餐具喔！

南美春室的餐點匯集蜷尾家/阿霞飯店/SIMPLE KAFFA/晶英酒店/鮮乳坊

結合當地美食和藝術品般的餐點就誕生了～

飲品使用的冰淇淋都是蜷尾家的，看到好多人點氣泡飲

氣泡飲裡面插著一根冰棒超可愛的

南美村室｜漂浮冰咖啡＄220

南美春室使用的咖啡豆是嘉義「木更咖啡」的淺培咖啡豆，和台北「興波咖啡」的深焙咖啡豆

漂浮冰咖啡使用的是帶有苦甜韻尾的興波咖啡豆，搭配蜷尾家的海鹽牛奶冰淇淋

不喝黑咖啡的我也覺得這杯真的很好喝

南美村室｜可可雪怪＄200

單純覺得會很可愛而點的，結果來的時候雪怪已經面目全非ＸＤ

可可雪怪是阿華田加上鮮乳坊鮮奶，配上一球蜷尾家的海鹽牛奶冰淇淋，然後再用糖珠裝飾鼻子眼睛

是一杯奶味很濃郁的阿華田，喝到後面有點膩

南美村室｜蜂巢鮮奶油漆風蛋糕＄160

戚風蛋糕是與嘉義咖啡廳「木更咖啡」合作，造型超級可愛根本捨不得動

愛吃鮮奶油的一定要加量～～鮮奶油真的超好吃！！滑潤不膩口

加點的鮮奶油會另外給一小碟在旁邊

加量的脆餅在蛋糕內，不過我覺得可以不用加量，吃起來有點太甜了ＸＤ

戚風蛋糕濕潤蓬鬆，搭配鮮奶油和脆餅，口感層次不單調

窗邊的座位視野超好～如果想要拍空景的朋友一定要在開店前就來候位

加上日光映照出的唯美光影，怎麼想都很美

我很喜歡南美春室的純白玻璃屋環境，玻璃帷幕下錯落光影非常迷人

如果桌與桌的距離能在拉遠一點就更舒服了

這次吃到的飲品甜點也都有一定水準，下次找機會再來吃看看鹹食

這次文章就分享到這拉～建議一早就前往，天氣越好越美

南美春室 THE POOL

地址：台南市中西區忠義路二段1號5樓 (臺南市美術館2館5樓)

營業時間：週二至週五、週日10:00-18:00 / 週六10:00-20:30 (週一公休)

電話：06-2211916

官網：南美春室 THE POOL

ＦＢ：南美春室 The POOL

備註：現場候位，尚無訂位服務，低消一杯飲品，禁用外食

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