台南景點普濟殿燈會燈會｜璀璨燈海1800顆高掛猶如絢麗隧道讓人心醉！近台南國華街周邊美食

台南景點推薦2025普濟殿燈會燈會登場，在閉幕前一週到台南遊玩，這是擺放在Kiwi口袋名單多年的普濟殿燈會燈會，白天到黑夜都要一遊呀！台灣十大燈會之一，「府城普濟燈會」，連結台南中西區國華街跟民族街路口，1800顆親手彩繪的燈籠高掛，真的好美呀～今年主燈來自下本的青森睡魔祭，完全在燈籠區大放異彩，燈會還設「日本宮城·仙台ランタンエリア燈籠區」，呈現花燈的絢麗呀！

普濟殿燈會時間：2025/01/24～2025/03/01

2025普濟殿燈會燈會 在哪？

台南景點推薦2025普濟殿燈會燈會，位在台南市中西區普濟街79號，跟朋友提倒這是我的口袋名單景點，他說我瘋了！最好是放好多年現在才出門，因為有閒時間可以搭上呀！

台南景點四聯境普濟殿，燈會即日起至3月1日，雖然現在分享時間已經過了燈會時間，但為了想給自己的足跡紀錄一下，所以要寫出來分享給你們啦！

今年主燈來自下本的青森睡魔祭，還有來自日本宮城縣仙台市的200件作品一起共襄盛舉。

台南景點四聯境普濟殿，舊名普濟寺、普濟廟，位於臺灣臺南市中西區，是臺灣府城最早的王爺廟，主祀威靈王池府千歲。

夜晚這裡很熱鬧呦！

四聯境普濟殿，舊名普濟寺、普濟廟，位於臺灣臺南市中西區，是臺灣府城最早的王爺廟，主祀威靈王池府千歲。

夜晚的普濟殿格外的美，往來的人潮也多。

普濟燈會已經成為台南的在地品牌，深耕在台南中西區裡，延伸到國華街美食滿滿，賞燈之餘也可以來個美食之旅。

台南景點推薦2025普濟殿燈會燈會登場，在閉幕前一週到台南遊玩，這是擺放在Kiwi口袋名單多年的四聯境普濟殿燈會燈會，白天到黑夜都要一遊呀！台灣十大燈會之一，「府城普濟燈會」，連結台南中西區國華街跟民族街路口，1800顆親手彩繪的燈籠高掛，真的好美呀～今年主燈來自下本的青森睡魔祭，完全在燈籠區大放異彩，燈會還設「日本宮城·仙台ランタンエリア燈籠區」，呈現花燈的絢麗呀！

普濟殿燈會時間：2025/01/24～2025/03/01

四聯境普濟殿

住址：台南市中西區普濟街79號