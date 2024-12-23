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【台南食記】王氏魚皮 - 米其林推薦的在地30年安平小吃，煎魚肚有夠香

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2024-12-23 11:41:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

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【台南食記】王氏魚皮

 

來過台南安平很多次卻是第一次吃這家王氏魚皮，這家在google擁有一萬多則評論4.3顆星的超高評價，而且還曾獲得米其林必比登的推薦，來這的老饕都會點一碗魚皮湯搭配滷肉飯、煎魚肚，煎魚肚外皮煎得又香又脆，而且王氏魚皮從凌晨4點就開始營業，從早餐吃到午餐都不是問題，銅板價就能吃得超豐盛，好羨慕台南人有這麼厲害的平價小吃阿！

開車前往可停安平路路邊停車格或Times 台南安平路停車場。

【台南食記】王氏魚皮

▲王氏魚皮店面非常大，招牌畫了幾隻魚但有點退色，乍看以為是海產店。特別的是門口有飲料的自動販賣機，口渴可買飲料來搭配食物。

 

【台南食記】王氏魚皮

 

【台南食記】王氏魚皮

 

 

【台南食記】王氏魚皮

▲店內用餐空間非常寬廣座位也很多，有分好幾個用餐區域，但店內的用餐環境稍嫌髒亂，期待下一代接班能改善囉！

 

【台南食記】王氏魚皮

【台南食記】王氏魚皮

【台南食記】王氏魚皮

▲王氏魚皮菜單：有粥品、湯品、飯類、鮮魚湯、小菜、滷味，還有店內自製的虱目魚酥可帶回送禮。畫完單給櫃檯確認餐點，餐到才結帳。

 

【台南食記】王氏魚皮

▲醬料台提供辣椒醬、芥末、醬油、胡椒等調味料，有免洗餐具和重複使用餐具可選。

 

【台南食記】王氏魚皮

 

【台南食記】王氏魚皮

【台南食記】王氏魚皮

魯丸 5元、魯豆腐 5元：魯丸和滷豆腐一個只要5元，魯丸比較像是魚丸捏成咬起來軟軟的，有徹底滷透很夠味。

 

【台南食記】王氏魚皮

【台南食記】王氏魚皮

肉燥飯 20元：肉燥飯是肥肉較多的類型，滷汁味道蠻香的，鹹度適中，是一碗中規中矩的魯肉飯，算是拿來搭配魚肚和魚湯的配角。

 

【台南食記】王氏魚皮

【台南食記】王氏魚皮

魚皮湯 80元：魚皮湯是店內必點招牌，湯頭使用簡單的薑絲調味，可以喝到湯頭純粹的鮮美，魚肉的部分以帶皮的腹部肉居多，肉質緊實滑嫩，幾乎沒有魚腥味，天冷的時候喝這碗滿滿都是肉的魚湯超過癮。

 

【台南食記】王氏魚皮

【台南食記】王氏魚皮

煎魚肚 125元：煎魚肚外表煎得金黃酥脆，魚肚中間油脂的地方是最迷人之處，外皮的焦香與油脂互搭，在嘴中完美融合，從來不知道煎魚肚可以這麼好吃，強烈建議一定要點這道來吃！

 

 

雞蛋糕短評：米其林推薦美食，用餐空間寬闊座位多，有提供廁所，煎魚肚外皮煎得酥脆，油汁味道超香，虱目魚湯湯頭鮮美，肉質緊實，肉燥飯20元小小一碗，搭配魚湯和煎魚肚剛剛好！


用餐環境★★★
餐點★★★★☆    
服務★★★☆
CP值★★★★


【王氏魚皮美食資訊】

地址：台南市安平區安平路612號
電話：062288095
官網：無
營業時間：04:00–14:00
外送：
線上預定：LINE
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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美味度
4.16
服務品質
3.52
裝潢氣氛
3.32
CP值
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