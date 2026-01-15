奇美埃及展85折搭高鐵！奇美博物館埃及之王特展親子導覽開搶，免排隊入場方法先記。

奇美博物館埃及展憑票85折搭高鐵！新推出親子主題導覽、免排隊預約入場方法一次看。

奇美埃及展要來了！奇美博物館年度大展《埃及之王：法老》即將在1/29登場，展出埃及巨型石雕、圖坦卡門雕像等，新推出親子主題導覽「法老探險隊」活動，讓你化身成考古學家，解碼埃及法老符號、收集Q版埃及神祇，更與台灣高鐵推出85折交通優惠聯票，讓你看埃及展更方便。



▲奇美博物館《埃及之王：法老》即將在1/29登場，推出親子主題導覽活動，購票還享台灣高鐵85折優惠。





奇美博物館埃及展親子主題導覽

▲奇美博物館埃及展親子主題導覽！透過任務型學習單解密埃及法老世界、蒐集Ｑ版埃及動物神祇的造型摺紙。





奇美博物館這次為了親子族群，打造「法老探險隊」主題導覽，將兩百多件展品整理成七大主題，讓大人、小孩化身考古家，透過任務型學習單解密法老神祕符號、古埃及聖書體與王室飾品的動物符號意義，跟隨穿著法老頭巾的導覽員，執行觀察任務、答對問題，就能拿到貓女神芭絲特、鱷魚神索貝克等Ｑ版埃及動物神祇的造型摺紙，還可以蒐集聖甲蟲、聖蛇等共7款「好運護身符」集章，現在可至奇美博物館官網報名，每人費用150元，成人觀眾也可以選擇專業導覽員帶領的「專人定時導覽」服務。

奇美博物館埃及展快速入場預約免排隊

▲奇美博物館大英埃及展免排隊！奇美博物館官網「快速入場預約」服務先預約。





奇美博物館《埃及之王：法老》展期橫跨2026全年，一路展出到2027年1月10日止，建議大家可以先在官網利用「快速入場預約」服務，提前規劃參觀時段，節省現場排隊時間，如果沒有預約，現場也能依序排隊入場，另外，展廳間設有免費語音導覽QR Code，記得攜帶耳機入場，掃描就有專家解析帶你看展。

奇美博物館《埃及之王：法老》特展聯票搭高鐵85折

▲奇美博物館《埃及之王：法老》憑票搭高鐵85折！新推出「高鐵國旅聯票」專屬優惠，購票可享高鐵票 85 折。





除了親子主題導覽服務，奇美博物館還推出限量「高鐵國旅聯票」，只要購買《埃及之王：法老》特展聯票，就能享有高鐵票85折優惠，並贈送一份台南好禮，另外，也同步推出奇美博物館常設展聯票，除了高鐵票85折，再加碼送奇美博物館禮品店50元抵用券，今年朝聖奇美博物館就搭高鐵去。

奇美博物館年度大展《埃及之王：法老》

奇美博物館《埃及之王：法老》 票價資訊

週三藝享票(每月一場)

票價：2,000元

開賣日期：10/20 中午12:00

限量張數：限量近1.2萬張

售票處：奇美博物館官網





票價：全票580元、優惠票480元

開賣日期：2026/1/29

售票處：奇美博物館服務台與自動售票機、奇美博物館官網、Klook、KKday、ibon、Trip.com、易遊網







奇美博物館《埃及之王：法老》導覽服務資訊

親子主題導覽《法老探險隊》

售價：150元

導覽場次：每週六、日 10:00 & 14:30

7–8 月加開！每週一至週日 10:00 & 14:30（週三除外）

適合對象：已購買當日特展門票的親子觀眾（限7-12歲兒童及至少1位陪同成人民眾）

人數限制：每場限額 15 人，名額有限，額滿即止。





售價：150元

導覽場次：上午場10:30、11:00、下午場13:30、14:00

限制人數：每場限額 15 人，名額有限，額滿即止。

適用對象：已購買當日特展門票的觀眾。

