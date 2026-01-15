奇美埃及展85折搭高鐵！奇美博物館埃及之王特展親子導覽開搶，免排隊入場方法先記。

奇美博物館埃及展憑票85折搭高鐵！新推出親子主題導覽、免排隊預約入場方法一次看。
奇美埃及展要來了！奇美博物館年度大展《埃及之王：法老》即將在1/29登場，展出埃及巨型石雕、圖坦卡門雕像等，新推出親子主題導覽「法老探險隊」活動，讓你化身成考古學家，解碼埃及法老符號、收集Q版埃及神祇，更與台灣高鐵推出85折交通優惠聯票，讓你看埃及展更方便。
奇美博物館《埃及之王：法老》展期橫跨2026全年，一路展出到2027年1月10日止，建議大家可以先在官網利用「快速入場預約」服務，提前規劃參觀時段，節省現場排隊時間，如果沒有預約，現場也能依序排隊入場，另外，展廳間設有免費語音導覽QR Code，記得攜帶耳機入場，掃描就有專家解析帶你看展。
除了親子主題導覽服務，奇美博物館還推出限量「高鐵國旅聯票」，只要購買《埃及之王：法老》特展聯票，就能享有高鐵票85折優惠，並贈送一份台南好禮，另外，也同步推出奇美博物館常設展聯票，除了高鐵票85折，再加碼送奇美博物館禮品店50元抵用券，今年朝聖奇美博物館就搭高鐵去。
展出地點：奇美博物館 一樓特展廳
展覽日期：2026.1.29-2027.1.10（週三、除夕休館）
展覽時間：9:30-17:30
快速入場預約：https://www.chimeimuseum.org/special-exhibition/68a68f0a422a6/692ea1a77202a
奇美博物館《埃及之王：法老》 票價資訊
- 週三藝享票(每月一場)
票價：2,000元
開賣日期：10/20 中午12:00
限量張數：限量近1.2萬張
售票處：奇美博物館官網
- 一般票
票價：全票580元、優惠票480元
開賣日期：2026/1/29
售票處：奇美博物館服務台與自動售票機、奇美博物館官網、Klook、KKday、ibon、Trip.com、易遊網
奇美博物館《埃及之王：法老》導覽服務資訊
- 親子主題導覽《法老探險隊》
售價：150元
導覽場次：每週六、日 10:00 & 14:30
7–8 月加開！每週一至週日 10:00 & 14:30（週三除外）
適合對象：已購買當日特展門票的親子觀眾（限7-12歲兒童及至少1位陪同成人民眾）
人數限制：每場限額 15 人，名額有限，額滿即止。
- 特展專人定時導覽
售價：150元
導覽場次：上午場10:30、11:00、下午場13:30、14:00
限制人數：每場限額 15 人，名額有限，額滿即止。
適用對象：已購買當日特展門票的觀眾。
