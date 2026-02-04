> 美食 > 杜拜巧克力Q餅PK奶油夾心餅！韓國2大甜點快閃來台，開心果巧克力 焦糖奶油瘋搶。

2大韓國甜點快閃來台，NENE CHICKEN 杜拜巧克力 Q 餅限時販售，豆府餐飲集團引進 MilkyShop 焦糖奶油夾心餅雙城快閃，不用出國就能跟韓國明星吃同款。
甜點控近期被韓國甜點大洗版！這次不用飛韓國，兩款在韓國社群討論度極高的甜點快閃來台，開心果巧克力「杜拜巧克力 Q 餅」，還有焦糖與鹹奶油內餡的「MilkyShop 焦糖奶油夾心餅」，不論是當成療癒下午茶或是伴手禮都超適合。這次2大甜點快閃讓粉絲們不用出國，在台灣就能吃到韓國明星同款。
▲NENE CHICKEN 與豆府餐飲集團接力引進韓國話題甜點，2 月掀起甜點快閃熱潮。
▲豆府餐飲集團引進 MilkyShop 焦糖奶油夾心餅，2 月雙城百貨快閃登場。

杜拜巧克力Q餅限時開賣

NENE CHICKEN 這次把在韓國社群爆紅的「杜拜巧克力 Q 餅」帶進台灣，2/6-2/14 於全台門市開賣新品「杜拜巧克力 Q 餅」，由韓籍主廚手工製作，外層是Q彈棉花糖外皮、內餡則吃得到酥脆細麵與濃郁的義大利西西里開心果醬。這次NENE杜拜巧克力 Q 餅2/6起限量開賣，在NENE CHICKEN門市、本粥華山店、SOGO 台北忠孝館快閃櫃購，可以買單顆、也有炸雞優惠套餐組合。
▲NENE CHICKEN 推出情人節限定杜拜巧克力 Q 餅，同步於本粥與 SOGO 快閃販售，每日限量供應。

MilkyShop 焦糖奶油夾心餅快閃

豆府餐飲集團獨家引進的「MilkyShop 焦糖奶油夾心餅」主打法式花邊餅乾夾入焦糖與鹹奶油內餡，冷凍運送可享受酥脆口感。這次「焦糖奶油夾心餅」已經在線上開賣，並且加碼2月以實體快閃店方式，讓更多粉絲都能買到。2/6-2/10 於台北新光三越信義 A11，2/13-2/15 於新竹 Big City 遠東巨城限時販售，每盒8 片入售價 880 元，隨盒加碼贈送「姜滿堂」料理兌換券，粉絲春節送禮買起來。
▲MilkyShop 焦糖奶油夾心餅搭配豆府餐飲集團加碼兌換券，吸引粉絲排隊關注。



杜拜巧克力Q餅 販售資訊

販售期間：2026 / 2 / 6 – 2 / 14
販售方式：

  • NENE CHICKEN：搭配情人節限定套餐販售，套餐價 999 元，每日每店限量 5 組、售完為止，不提供預訂服務。
  • 本粥：單顆169 元、3顆500元，早上 11:00 開始提供內用點餐，13:00 - 17:00 開放現場購買，每日限量、售完為止，不提供預訂服務。

販售期間：2026 / 2 / 7 – 2 / 14
販售方式：
SOGO百貨忠孝店快閃店：單顆169 元、3顆500元，每日限量、售完為止，每人限購 3 顆。



MilkyShop 焦糖奶油夾心餅 販售資訊

售價價格：880元／盒（8片入）
全台限量：每日限量300盒，每人每日限購5盒，數量有限，售完為止。
快閃地點：
2/6～2/10：台北新光三越信義天地 A11
2/13～2/15：新竹Big City遠東巨城購物中心

