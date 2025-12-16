圓山站免費展覽！百年古蹟圓山別邸BONi個展免費拍，玻璃屋復古畫作一次看。

圓山站百年古蹟逛展覽！圓山別邸BONi個展摩登復古作品免費拍，至明年1/4在百年古蹟結合玻璃屋中登場。

圓山站百年古蹟免費展覽開逛！位在台北市立美術館旁的百年古蹟「圓山別邸」，近期推出藝術家BONi個展《遊（Asobi）Whispers in the Room》，免門票展出至明年1/4，展覽以紅、白、黑為主色調，融合摩登復古畫風，作品分布於兩層樓的百年都鐸式老宅與玻璃屋空間中，讓整個展場充滿濃厚的復古現代感，讓你看免費展覽，也能沈浸在百年老宅中。



▲圓山站百年古蹟「圓山別邸」免費展覽，紅白黑摩登復古作品加上老宅空間必拍。(攝影：鄭亦庭)



▲圓山別邸BONi個展免門票參觀，即日起展出至明年1/4，摩登復古風藝術超好拍。(攝影：鄭亦庭)





圓山站百年古蹟免費展覽

▲圓山別邸BONi個展《遊 Asobi》，以黑白紅色調呈現，充滿摩登復古感。(攝影：鄭亦庭)

曾經是傳奇大稻埕茶商宅邸的圓山別邸，已經是有著百年歷史古蹟建築，本次展覽藝術家BONi 以長期在不同城市生活，而發展出「可折疊房間」的創作概念，將隨身物件、記憶與孤獨感轉化為畫面，作品以黑、白、紅的獨處女子為主，融合80、90年代City Pop音樂封面美學，呈現摩登復古畫風，復古控、文青必拍。





圓山別邸展覽必拍玻璃屋、摩登復古風畫作

▲圓山站免費展展出一系列以黑、白、紅為主色的獨處女子畫作，摩登復古感十足。(攝影：鄭亦庭)

展覽展出一系列以黑、白、紅為主色的獨處女子畫作，畫面充滿摩登復古、孤獨感，擺放在圓山別邸2層樓百年老宅的房間、牆面、壁爐上與窗邊，加上木質、自然光更有復古氛圍感，後方還有玻璃屋展區搭配戶外綠植，呈現截然不同觀展感受，2樓還有一處展間內，長條形畫作從地板上的木製手提箱一路延伸至窗戶上方，來看這次圓山站免費展覽一到要拍到。





圓山站免費展覽結合音樂元素呈現

▲圓山站免費展覽加入音樂元素，附有QR Code可以掃描收聽藝術家精選歌單。(攝影：鄭亦庭)



▲圓山站免費展覽《遊 Asobi》多款畫作也製成圖卡周邊商品。(攝影：鄭亦庭)

除了繪畫作品，展覽也加入音樂元素，展出由卡帶、CD唱片封面堆疊組成的裝置作品，現場附有QR Code可以掃描收聽藝術家精選歌單，包括竹內瑪麗亞、山下達郎等經典曲目，讓你一邊聽音樂、一邊沈浸在展覽空間中，此外，多款畫作也製成圖卡周邊商品，可以把摩登復古風藝術待會家收藏、擺放裝飾。





遊び (Asobi) Whispers in the Room BONi個展

展覽地點：MAISON ACME 圓山別邸（台北市中山區中山北路三段181-1號）展覽期間：2025.12.06（六) - 2026.1.04（日）開放時間：週二- 週日 11:00 - 17:00

台北展覽推薦

更多 圓山站免費展覽 遊び (Asobi) Whispers in the Room BONi個展 照片：

▲圓山站免費展覽就在百年古蹟裡，森林系玻璃屋、黑紅復古風作品免費拍。(攝影：鄭亦庭)



▲本次BONi個展《遊 Asobi》在圓山別邸2層樓建築空間中展出。(攝影：鄭亦庭)



▲BONi個展《遊 Asobi》在圓山別邸2層樓建築空間中展出。(攝影：鄭亦庭)

