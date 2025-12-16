▲宜蘭落羽松秘境開放預約！三層坪農塘 九層疊瀑必拍，錯過再等一年。

宜蘭落羽松秘境「三層坪農塘」開放預約！ 九層瀑布配落羽松絕美如畫，每日限額500人，想拍鏡面級倒影大片，錯過再等一年。

宜蘭落羽松秘境超夢幻！宜蘭員山鄉「三層坪農塘」這裡憑藉超夢幻的九層階梯式瀑布，以及秋冬限定、色彩斑斕的落羽松林，讓你彷彿一秒穿越到歐洲湖畔的絕美景點。然而，園區為了維護生態平衡，採取了嚴格的總量管制與預約制度。媒體提醒，計畫造訪的民眾必須提前透過官方系統完成預約，才能確保順利入園，感受這片秘境的自然魅力。



▲宜蘭落羽松秘境「三層坪農塘」開放預約！ 九層瀑布配落羽松絕美如畫（攝影：蕭芷琳）



▲宜蘭落羽松秘境「三層坪農塘」 秋冬限定、色彩斑斕的落羽松林， 讓你彷彿 一秒穿越到歐洲湖畔的絕美景點 （攝影：蕭芷琳）

宜蘭夢幻仙境「三層坪農塘」爆紅回歸！

宜蘭落羽松秘境「三層坪農塘」的核心景觀是一組長約百米的九層階梯式農塘。清澈的水流沿著人工砌築的石階緩緩流淌，形成如同一道蜿蜒「水之階梯」的獨特視覺效果。在光線充足時，平靜的水面能清晰捕捉周圍的山景與天空，形成完美的鏡面反射倒影，無論使用專業器材或手機，都能輕鬆拍出質感極高的風景照片。



▲宜蘭落羽松秘境「三層坪農塘」的核心景觀是一組長約百米的九層階梯式農塘（攝影：蕭芷琳）



特別是每年的秋冬季節（約11月至隔年1月），園區內的落羽松林將展現由綠轉金、再轉紅的層次色彩，與碧綠水景交織，營造出濃郁的異國氛圍。為確保環境永續和遊客體驗品質，三層坪園區實施了嚴謹的「線上預約、總量管制」制度。 每日僅開放 500 人次，名額有限，建議遊客至少提前一週預約，尤其假日一位難求。



▲宜蘭落羽松秘境「三層坪農塘」每年的秋冬季節，園區內的落羽松林將展現由綠轉金、再轉紅的層次色彩（攝影：蕭芷琳）



此外園區分時段入場，預約時需選定特定時段，並憑預約憑證入場，逾時將影響入園權益。同時，園區目前固定每週二、週三休園，請避開休園日進行規劃。由於園區周邊不設停車位，所有自駕遊客需將車輛停放在指定的地點。停妥車輛後，可以選擇沿指標悠閒步行約20至30分鐘，即可抵達園區入口。如果大家最近有要來宜蘭走走，可別錯過這個宛如仙境般的落羽松秘境囉。



▲宜蘭落羽松秘境「三層坪農塘」預約時需選定特定時段，並憑預約憑證入場（攝影：蕭芷琳）

▲如果大家最近有要來宜蘭走走，可別錯過這個宛如仙境般的落羽松秘境囉（攝影：蕭芷琳）

宜蘭落羽松秘境 三層坪農塘 預約方式

地址：宜蘭縣礁溪鄉二結路（靠近員山鄉界）

時間：每日 08:00 至 17:00，週二及週三為例行休園維護日（預約制）

預約方式：必須透過官方合作的「線上預約系統」進行預約登記，現場不開放臨時入園。

＊注意事項：每日限額500人，並採四個時段分流入園。未持有預約憑證者恕無法入園。寵物及空拍機禁止入內。

