信義區免費展覽！信義區巨型紅髮女孩Moi必拍，限量紅髮女孩娃娃先搶。

信義區展覽免費拍！巨型紅髮女孩Moi、藝術裝置即日起到12/21在信義區登場，也推出限量紅髮女孩Moi娃娃。

信義區展覽新打卡點免費拍！紅髮女孩Moi大型裝置藝術出沒台北信義區，由當代藝術家寧芮潔打造《第十三刻的花園 Moi Pop Up展》於全豐盛105大樓前廣場、1樓櫥窗登場，即日起展出至12/21，在信義區街頭近距離欣賞療癒系紅髮女孩Moi多款大型裝置，打造期間限定的可愛藝術空間，還推出紅髮女孩Moi限定娃娃，近期經過信義區，順路來打卡療癒紅髮女孩。



▲信義區展覽免費拍！信義區第十三刻的花園Moi Pop Up展，巨型紅髮女孩Moi裝置藝術必拍。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區展覽免門票開逛！巨型紅髮女孩Moi裝置藝術、紅髮女孩打卡點帶你看。(攝影：鄭亦庭)





信義區展覽免費拍巨型紅髮女孩

▲信義區免費展覽！戶外廣場展區設製多個造型的紅髮女孩Moi、紅白貨櫃屋。(攝影：鄭亦庭)

本次《第十三刻的花園 Moi Pop Up展》由藝術家寧芮潔帶來全新大型裝置創作，展區涵蓋全豐盛105大樓廣場的紅白貨櫃、室內藝術櫥窗、大樓頂樓，走進廣場就能看見巨型紅髮女孩Moi爬在紅白貨櫃上，搭配草皮、童話風立牌，以及一系列可愛小夥伴，可以坐在石椅上打卡，就像踏入一座迷你童話花園，絕對會讓你不自覺停下腳步逛逛、打卡拍照。





信義區展覽室內展區必逛

▲信義區展覽在全豐盛105大樓一樓櫥窗展區，展出藝術家寧芮潔紅髮女孩系列畫作。(攝影：鄭亦庭)

除了廣場上的紅白貨櫃裝置，本次展覽也將紅髮女孩Moi帶到全豐盛105大樓頂樓，10米高巨型Moi從高處俯瞰信義區，期間限定藝術裝置要拍，此外，一樓室內櫥窗展區也展出藝術家畫作，觀賞紅髮女孩Moi從平面到立體不同風格，讓大家在戶外散步、走進室內展區，都能盡情體驗紅髮女孩的世界。





買紅髮女孩周邊商品也能做公益

▲本次信義區免費展覽現場販售MOI娃娃，期間限定、限量開搶。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區免費展覽「MOI限量聯名公益商品」，買周邊回家也能做公益。(攝影：鄭亦庭)

本次信義區免費展覽《Moi Pop Up展》也推出多款周邊，包含展期限定250隻的第一版紅髮女孩Moi娃娃，帶一隻回家超可愛又療癒，此外，現場也推出「MOI限量聯名公益商品」，包括克麗緹娜智能水漾保濕潔容霜、巴部農天然鹼性礦泉水，包裝上都有藝術家寧芮潔特別設計的插圖，總銷售額10%將會捐贈新竹縣泰雅學堂教育協會，支持原鄉孩童以音樂與文化學習成長，現場拍照打卡、追蹤社群，還可以免費搶先收穫1瓶巴部農氣泡水。





《第十三刻的花園》MOI POP UP展

泰雅樂聲傳愛心 感恩音樂會

展覽地點：全豐盛105大樓（臺北市信義區松仁路105號）展覽日期：即日起~12月21日展覽時間：戶外主題裝置：13：00~20：00室內櫥窗展覽：13：00~19：00

活動地點：全豐盛105大樓（臺北市信義區松仁路105號）

活動時間：12月20日(六)晚間18:00～20:00

台北展覽推薦必逛、必拍

更多 信義區展覽《第十三刻的花園》MOI POP UP展 照片：

▲信義區免費展覽！戶外廣場展區設置多個造型的紅髮女孩Moi。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區免費展覽！戶外廣場展區多種造型紅髮女孩Moi打卡必拍。(攝影：鄭亦庭)

▲信義區展覽在全豐盛105大樓一樓也有展區，櫥窗內展出藝術家寧芮潔紅髮女孩系列畫作。(攝影：鄭亦庭)

