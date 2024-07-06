曼谷生活越夜越精彩，曼谷高空酒吧不勝枚舉！其中，「Tichuca Rooftop Bar」以巨型水母酒吧席捲IG版面，並不時會變化顏色、炫麗奪目，最具人氣的調酒為鳳梨特調，直接以完整鳳梨作為容器，幾乎每桌一顆。推薦傍晚時分便上樓來小酌、靜候夜幕低垂，如此一來，晝夜曼谷景致一次滿足。







「Tichuca Rooftop Bar」進駐T-One大樓的46樓，搭乘BTS至Thong Lor站，自3、4號出口步行約3分鐘即可抵達。由於「Tichuca Rooftop Bar」是數一數二高人氣的曼谷高空酒吧，建議出發前先預約最為保險，週日至週四、晚上5點至7點時段受理預約。



若是現場候位，建議在4點半前抵達，工作人員會在4點45分左右、於一樓發放號碼牌，5點開始叫號。要特別注意的是，即使有預約也需領取號碼牌，且記得隨身攜帶護照，工作人員會逐一檢查身分以及背包，像礦泉水是禁止入場的。







一踏進「Tichuca Rooftop Bar」，巨大的水母造型吧檯隨即映入眼簾，座位不能自行選擇，若是五人以上同行則會安排在有湄南河景相伴的區域。除了46樓之外，上方兩層亦屬「Tichuca Rooftop Bar」範圍，且玻璃帷幕周邊都有設置座位，並各自擁有獨立吧台；如果不畏懼高的人，不妨更上兩層樓俯瞰曼谷夜景。



天色全暗的時間大約落在七點，水母不僅分外耀眼，氛圍也越來越HIGH；「Tichuca Rooftop Bar」的招牌調酒為鳳梨特調，以整顆鳳梨取代杯具，幾乎每桌必點一顆，也不時能看見Bartender補貨鳳梨的情景，以及來自各國的觀光客、在水母吧台前方手持一顆鳳梨拍照打卡。



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Tichuca Rooftop Bar推薦

鳳梨特調

Tichuca Rooftop Bar店家資訊

地址：T-One Building 8, 46th Floor, Sukhumvit 40 Alley, Phra Khanong, Khlong Toei,, Bangkok, Thailand, Bangkok

備註：入場須滿20歲，每個人皆需檢查護照。