今年夏季，日本名古屋的「日本樂高樂園®」將推出史上最大用水量的夏季限定活動「Brick Festival」，自7月13日至9月1日，為期近兩個月的活動將是親子暑假旅遊的首選。樂園內有超過40種遊樂設施和精緻樂高®模型，專為兒童和家庭設計。此外，樂園方面表示，台灣遊客一直是其重要客源，特別邀請更多台灣旅客在這個夏天來體驗獨特的樂高®世界。
夏季限定活動「Brick Festival」將引入全新和升級的親水遊樂設施，用水量創樂園歷史新高。活動亮點包括升級版的「潑水戰Splash Battle」和「防濺墊Splash Pad」，前者增設強力水砲，後者每三分鐘有1,200公升的水桶傾瀉而下，極致的戲水體驗讓大小朋友樂而忘返。此外，「水上迷宮Water Maze」是另一大亮點，裡面有多達18座水砲和巨大的「藍龍」樂高模型，保證讓孩子們玩得不想回家。
除了刺激的水上活動，樂園還推出了夏季限定的新品和美食。包括八色沙灘拖鞋、彩色T恤和鴨舌帽，以及樂高®形狀的保冷後背包和網格收納袋等商品。美食方面，新推出的季節水果蘇打水、刨冰和名古屋特產冷面等23種新菜單，將為遊客帶來涼爽的夏日滋味。日本樂高樂園®在這次「Brick Festival」中全力以赴，期望為每位來訪的遊客創造難忘的夏日記憶。
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日本樂高樂園® Brick Festival
日期：2021年7月13日至9月1日
地點：日本名古屋樂高樂園®
主要活動：親水遊樂設施升級、水上迷宮、幼兒親水區新設施
夏季限定商品：沙灘拖鞋、彩色T恤、鴨舌帽、保冷後背包、網格收納袋
夏季限定美食：季節水果蘇打水、刨冰、名古屋特產冷面等23種新品