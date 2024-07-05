假日到貢寮看沙雕還不夠，東北角海景打卡點也要收！夏天必去的福隆沙雕藝術季，將一路展出到10月，整個暑假都能來貢寮打卡，此外貢寮周邊也有許多看海景觀點，窩客島幫你整理5個必拍、必去的「貢寮海景打卡點」，不管是健行走海景步道、騎單車享受微風看海，還是到免費天然泳池玩水消暑，各種貢寮海景通通一次給你，假日就來這遠離塵囂、看海放空療癒一波。







新北貢寮海景打卡點：龍洞灣岬步道

來貢寮要去過龍洞灣岬步道！步道幾乎是沿著壯闊的岩壁山嵐而建，途中也設置觀景台，毫無遮蔽物的觀景台視野，一眼就能看到寬廣的海天美景，遊客們可以在這看海、拍美照，蔚藍大海、藍天與岩壁交織的山嵐海景一次拍個夠。



#龍洞灣岬步道

地址：新北市貢寮區東北角龍洞灣南岸

電話：02-2499-1115





▲圖片由@summer6639授權提供。



新北貢寮海景打卡點：舊草嶺環狀自行車道

邊騎自行車、邊看海景！舊草嶺環狀自行車道的公路上，一邊是壯觀的山壁、一邊廣闊的海洋美景，還能看到遠方的龜山島，途中經過橫跨新北、宜蘭的「舊草嶺隧道」，更是已經有近百年時光的歷史古蹟，只開放步行、自行車進入，假日只能期自行車進入，假日來看海、朝聖古隧道要先做好筆記。



#舊草嶺環狀自行車道

地址：新北市貢寮區

電話：02-2499-1210





▲圖片由@joyce09031128授權提供。



新北貢寮海景打卡點：馬崗漁港

台灣最東邊海岸線先朝聖！有著絕美海岸線的「馬崗漁港」，就位在三貂角燈塔周圍，來燈塔附近可不能沒有到海岸邊走走，大面積的海蝕平台散佈小溝槽，可以看到潮間帶生態群，在堤防天堂路間、站在交錯的石路上，與周圍的海景形成必拍網美打卡點之一，周圍也有不少海產美食店可以順路開吃，體驗寧靜的漁村風情。



#馬崗漁港

地址：新北市貢寮區福連里馬崗

電話：02-2494-1601





▲圖片由@doremi_lalala授權提供。



新北貢寮海景打卡點：龍洞灣海洋公園

如來貢寮玩水先衝龍洞灣海洋公園！園中戲水區是直接使用海水，圍成的天然海水游泳池，可以帶游泳圈來玩水、划獨木舟等，甚至還能在水中看到各種魚群，跟小魚們近距離互動、一起游泳，泳池旁都有救生員，讓你盡情玩水嬉戲、泡在水中超舒服，夏天消暑免費玩水景點先收藏。



#龍洞灣海洋公園

地址：新北市貢寮區龍洞街63-8號

電話：02-2490-9258





▲圖片由@oncepachiao授權提供。



新北貢寮海景打卡點：金沙灣海濱公園

來貢寮玩水先衝龍洞灣海洋公園！園中戲水區是直接使用海水，圍成的天然海水游泳池，可以帶游泳圈來玩水、划獨木舟等，甚至還能在水中看到各種魚群，跟小魚們近距離互動、一起游泳，泳池旁都有救生員，讓你盡情玩水嬉戲、泡在水中超舒服，夏天消暑免費玩水景點先收藏。



#金沙灣海濱公園

地址：新北市貢寮區和美街72號

電話：02-2490-1181





▲圖片由@may__0919授權提供。