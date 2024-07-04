澳門親子旅遊正夯！從台灣出發到澳門旅遊，不僅機票便宜，還因為飛行距離近可以簡單安排兩天一夜、三天兩夜小旅行，是說走就走的出國玩的人氣選擇。來到澳門，不只有葡式風情網美打卡點、星級美食，近年來更多了許多大小朋友都玩到瘋掉的親子景點，首推全澳門最大規模「新濠影滙水上樂園」，分為室內、室外兩大區，即便是炎炎夏日也不怕曬。







澳門親子景點推薦：新濠影滙水上樂園

新濠影滙水上樂園分為室內和室外水上樂園，佔地約7865坪為澳門最大規模水上樂園，亦是澳門唯一一座擁有室內水上娛樂的地方，每到夏天總是吸引許多人前去避暑。水上遊樂設施從老少皆宜的漂漂河、噴泉，到刺激滿分的激流、黑洞，保證讓小朋友玩到沒電，回房間倒頭就睡。更有網美必拍的「天際星空池」，懸浮在半空中的泳池隨便拍都超夢幻。







全年恆溫30℃的室內水上樂園，以外太空為主題設計，猶如火星世界的造景，角落處還藏有各式各樣外星人公仔，氛圍感拉滿。光是室內就擁有16個水上遊樂設施，有乘坐大皮筏快速下滑的「迷失黑洞」，滑道中還有無盡的圓形軌道讓人有種穿越時光的錯覺。





澳門親子景點推薦：兒童遊戲場「滿紛樂園」

亦有超刺激的「火星造浪池」，層層浪花猶如在大海中漂浮；自由落體「極限逃生艙」，則是體驗垂直俯衝下墜的刺激，讓人腎上腺素激升。還有全澳門唯一的市內衝浪模擬器「衝浪戰士」，不用看天氣、海況、追浪隨時都能衝一下。戶外園區也有20米高 「沖天水龍捲」5條滑水道、定時傾倒「黃金大水桶」、小朋友嬉水樂園等，超多水上遊樂設施玩一整天都不膩。

除了水上樂園之外，在新濠影滙西翼三樓的「滿紛樂園」，則是小朋友會玩瘋的陸地室內樂園，佔地四層、可容納500人，不怕下雨天、艷陽日隨時都能來此大玩特玩，激發孩童的潛力和冒險的心。整個園區分為山岩、叢林、海底、外太空和太空站五大區，每個主題都有相對應的遊戲設施，有簡單的溜滑梯、刺激的攀岩、高空步行等，符合全年齡層的孩子盡情嬉戲。







澳門親子景點推薦：VR傳奇英雄科技城

若玩膩一般的遊戲設施的話，那就來新濠影滙東翼二樓「VR傳奇英雄科技城」，保證顛覆你的想像。作為全澳門最大的VR、AR高科技主題樂園，集結了各種虛擬實境、擴增實境、移動追蹤等超過60種遊戲設施，其中包括超逼真到尖叫的「多人密室逃脫」、超現實體驗的「VR競技場」，大小朋友都玩到瘋掉、不想離場。



