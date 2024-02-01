東京迪士尼搶手旅宿再加一！被譽為這輩子一定要住過的日本連鎖飯店「星野集團」，除了提供賓至如歸的服務，也根據不同的旅客族群發展出各種特色旅宿，如今即將在千葉舞濱全新登場的美式風格飯店「星野集團 1955 Tokyo Bay」，預計於2024年6月20日開幕，不僅館內充滿了50年代美式音樂、裝潢與配色等懷舊元素，最棒的是飯店位置就在離東京迪士尼度假區不遠處，可以隨時免預約就搭乘免費的接駁車來回飯店與迪士尼樂園之間，可以預期絕對會成為今夏迪士尼度假園區最搶手的飯店新選擇。



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▲圖片來源／星野集團



預計於2024年6月20日開幕的「星野集團 1955 Tokyo Bay」位於日本千葉縣舞濱新浦安地區，之所以會特別以1955來命名，正是因為世界上第一座迪士尼樂園就是在1955年誕生，而整座飯店以「OLDIES GOODIES（懷舊而美好）」為靈感所打造，館內處處都可以看到1950年代的加州美式裝潢與擺設，就算離開迪士尼樂園回到飯店，都還是能繼續感受到歡樂愉悅的氛圍，整座飯店就如同迪士尼度假區的延伸一樣，在旅客出發前後都能保有最美麗的渡假心情。

▲圖片來源／星野集團



「星野集團 1955 Tokyo Bay」距離飯店最近的車站是JR京葉線「新浦安車站」，入住旅客可以從車站搭乘免預約的免費巴士前往飯店，館內合計有638間客房、共計23種房型，讓飯店控左挑右選都一定能選到自己喜歡的房間；房內從壁紙、地毯、到沙發等傢飾，同樣充滿了復古懷舊的美式風情，而且飯店設計成所有客房都可不穿鞋行走，所以一回到飯店之後不用客氣，直接脫掉鞋子讓走了一整天的雙腳大肆解放就對了。

▲圖片來源／星野集團



為了讓習慣早起或是晚睡的房客，在飯店當中無時無刻都不會感到無聊，「星野集團 1955 Tokyo Bay」特別打造了一個24小時開放的公共空間「2nd Room」，這裡將會播放1955年代風靡美國的流行樂，就連裝潢、空間配色都是當時最受歡迎的現代主義風格，讓你一秒就穿越到過去，享受老加州人最愛的氛圍！而且「2nd Room」還有半包廂空間，不管是想要聊天或是一起討論接下來的行程，都很適合聚集在此，而且最貼心的是，未入住前或是退房後的房客，都能自由使用這個公共區域。

▲圖片來源／星野集團



考量到會有許多旅客前往迪士尼樂園、作息可能會傾向早出晚歸，所以館內自助式早餐「Restaurant」的營業時間從早上6點到10點，就算一大早出發也能飽餐一頓；晚餐時段的「Cafeteria」則從晚上6點營業到11點，主要提供丼飯及冷熱小菜，讓深夜回到飯店的旅客可以吃點宵夜果腹。另外，「2nd Room」旁設有24小時商店「Food & Drink Station」，如果都錯過了早餐和晚餐時段，還式可以隨時在這裡購買點心、輕食及飲料。

▲圖片來源／星野集團







星野集團 1955 Tokyo Bay

地址：千葉縣浦安市日之出 7 丁⽬2-3

電話：050-3134-8096（星野集團訂房中心）

客房數：638間（地上18層樓）

設備：2nd Room（公共空間、Food & Drink Station）、餐廳（Cafeteria、Restaurant）、寄物櫃、洗衣房、便利商店

住宿費用：1晚9,000日圓起（此金額為2人共住1房時每人所需費用，已含稅不含餐）

交通指南：從 JR 京葉線「新浦安站」搭乘免費巴士約15分鐘即達（無需預約）；從東京迪士尼度假區搭乘免費巴士約30分鐘即達（無需預約）

官方網站：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/1955tokyobay/

開放訂房：2024年1⽉17⽇

開幕⽇期：2024年6⽉20⽇