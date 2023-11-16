一生必住一次星野TOMAMU度假村！擁有豐富自然景觀與農作物的北海道，向來都是台灣人熱愛的日本觀光地點，日本頂級飯店品牌星野集團也早已在北海道開設了許多高級旅宿，特別是以家庭度假村為主題的「星野TOMAMU度假村」，不僅占地廣闊、設施豐富，夏天可欣賞絕美雲海、冬天還能挑戰滑雪，每個季節還會不斷推出限定活動，堪稱是此生必住一次的日系夢幻度假村。究竟「星野TOMAMU度假村」有什麼過人的魅力，現在就跟著編輯的腳步，帶你開箱挖寶一番。



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房型：RISONARE TOMAMU「Suite Room」

不少台灣人都搶著朝聖的「星野TOMAMU度假村」，是一間位於北海道中部的日本最大規模長住型度假村，這裡以價格較親民的「The Tower」與高貴靜謐的「RISONARE TOMAMU」兩間飯店為中心，來到這裡可體驗北海道四季不同的活動。以較高端的「RISONARE TOMAMU」來看，飯店四周皆有針葉林圍繞，且所有客房面積至少都有100平方公尺，最基本的「Suite Room」可入住2～6人，從客廳、房間、浴室等設施應有盡有。





RISONARE TOMAMU飯店的每間客房哩，浴室都備有按摩浴缸和三溫暖，而且最建議的泡澡時間其實是在白天，就能從按摩浴缸外看到一大片山景，也能讓房客們直接俯瞰不遠處的「The Tower」，可說是愜意至極。



房型：RISONARE TOMAMU「Design Suite Room」

光是「Suite Room」的房型就已經寬敞到快令人合不攏嘴，但如果你以為只有這樣就大錯特錯了，RISONARE TOMAMU還有另一種房型「Design Suite Room」，是2017年由Suite Room改裝而來的「超強升級版」，這款房型可入住2～5人，較特別的是客廳改裝成開放式的沙發區，房內還有一間小個室特別設計成孩童的專用房，讓年紀較小的兒童也能有獨立的空間，很適合家有小小孩的家庭一同來入住。





星野TOMAMU度假村免費設施

來到星野TOMAMU度假村，一定不能錯過這裡許多免費的館內設施，像是連接RISONARE TOMAMU北館和南館之間的地帶，就有能夠免費使用的「兒童遊戲室」和僅限房客進入的咖啡圖書室「Cafe Lounge」，而最受歡迎的不意外就是Cafe Lounge，由於有提供免費的茶包、咖啡等飲品，不管什麼時候來到這裡，都會看到有房客坐在裡面一邊喝咖啡、一邊閱讀書籍。

▲深受房客歡迎的咖啡圖書室「Cafe Lounge」，這裡提供免費的茶包、咖啡等飲品。



而RISONARE TOMAMU北館的30樓，還有24小時開放的絕景辦公空間與需要預約的會議室，視野遼闊且還能不時看到飄渺的雲霧，想要安靜在高空中享受個人空間，就可以抽空上樓來這裡，在270度山景的圍繞之下，靜靜地沉浸在獨自沉澱的時光。

▲從RISONARE TOMAMU北館的30樓的「絕景辦公空間」，可透過窗戶看到位於不遠處的The Tower飯店。



人氣餐廳：Nininupuri森林餐廳

在星野TOMAMU度假村當中，全部的餐廳大大小小共超過20間，種類從吃到飽、日式料理、義大利料理等，幾乎是應有盡有，絕對讓身為吃貨的遊客能夠被滿足！而園內規模最大、也最受到各國遊客歡迎的就是「Nininupuri森林餐廳」，這裡的最大賣點就是餐廳四周圍都是大片落地窗，不僅採光良好，在夏季時還能看到綠油油的針葉林，到了冬季則會變成被白雪覆蓋的北國雪景，彷彿置身在森林深處用餐一般自然療癒。





Nininupuri森林餐廳採取吃到飽的形式，菜單以北海道當地料理為主，各式生魚片、鐵板牛肉、新子燒、天婦羅炸物等，都是不可錯過的美味料理，尤其海鮮類的食物可說是鮮美至極，讓人又忍不住讚嘆起北海道的物產豐饒。





人氣餐廳：SORA－天空－

位於RISONARE TOMAMU北館31樓的和風餐廳「SORA－天空－」，這裡晚餐最大亮點就是以嚴選的黑毛和牛與北海道新鮮海產，搭配嚴選飛魚高湯涮涮鍋一起享用，每吃一口幸福感就飆升，同時也是星野TOMAMU度假村的強打餐廳之一。





而「SORA－天空－」的早餐時段，則採半自助式的方式，從4種朝食御膳中選擇想要的主餐，再搭配超過40種以上的和式自助餐菜色，還能飽覽窗外的高空絕景，堪稱是人生一大享受。

▲早餐時段的4種朝食御膳當中，鮭魚親子丼飯是相當有人氣的選項。



美食區：Hotalu Street

除了Nininupuri森林餐廳，位於The Tower附近的村莊型美食聚落「Hotalu Street」，也是星野TOMAMU度假村著名的美食激戰區，整個園區幾乎都是使用木造建築，與附近的森林景觀融為一體，就算不來用餐，在這附近逛逛也相當舒適怡人。





放眼望去，Hotalu Street坐擁的餐點種類還不少，有拉麵店、義式餐廳、咖哩店、咖啡廳等，有些為星野集團的自有品牌，有些則是連鎖餐廳來此展店，除了入住這裡的房客以外，Hotalu Street也歡迎未住房的一般民眾進來用餐。

▲Hotalu Street的「ALTEZZA」是一間嚴選使用北海道素材的義大利料理餐廳。



近年一到秋季，Hotalu Street還會舉辦應景的「馬鈴薯沙拉甜筒祭典」活動，配合北海道秋天的當季食材，推出共100種口味的馬鈴薯沙拉。這些馬鈴薯甜筒每一款色彩都相當繽紛，外觀看起來雖然像義式冰淇淋，但入口後就是滿滿的馬鈴薯香味，從鹹食口味到甜食口味皆有提供，讓到訪旅客體驗全新的馬鈴薯開箱方式。





特色設施：雲海平台

星野TOMAMU度假村最大的招牌賣點，莫過於能看到浪漫雲海的「雲海平台」了！雲海平台位處TOMAMU山的海拔1,088公尺處，自2006年誕生以來，累計的來客數已超過130萬人，更帶動日本國內觀賞雲海的熱潮，因此雲海平台已經不僅僅是TOMAMU度假村的飯店設施，甚至已經成為不少日本國內外觀光客指定必訪的「觀光聖地」。為了提供旅客更難忘的美好體驗，雲海平台在2021年8月整修後已重新開放，現在只要從3層樓高的展望平台放眼望去，就能欣賞到比以前更加壯麗的群山及雲海風景。





如果想要看到日出在雲海中升起，以及在山頭之間緩緩流淌的雲霧在眼前展開的話，建議最好凌晨4點半左右就要從星野TOMAMU度假村搭乘接駁巴士至纜車站，並搭上雲海纜車，單程約13分鐘就能輕鬆抵達雲海平台，從頭開始享受美景。





而雲海平台上還有「Cloud9」系列的雲朵相關設施，目前已建好6座，還有3座正在打造當中，6座已開放的設施分別是雲朵狀的步道「Cloud Walk」、船頭造型展望台「Sky Wedge」、呈現梯形狀的117公尺展望長椅「Contour Bench」、巨大的雲朵狀吊床「Cloud Pool」、具有彈性的雲粒軟墊「Cloud Bed」以及彷彿漂浮在雲海上的酒吧高腳椅「Cloud Bar」，每一項設施都極具特色，因此早上日出後就會湧現大群前來體驗的人潮，甚至還必須排隊。

▲雲朵狀的步道「Cloud Walk」。 ▲具有彈性的雲粒軟墊「Cloud Bed」。



雲海平台還有一間露天輕食咖啡廳「雲 Cafe」，館內的餐點皆是以雲朵為主題，打造出各種與雲朵相關的飲品與甜點，其中最推薦必吃的就是奶香味十足的「雲朵霜淇淋」，其他還有「雲朵聖代、雲朵棉花糖蘇打汽水、雲朵馬卡龍」等人氣品項，都非常值得打卡品嚐。

▲「雲 Cafe」的招牌餐點就是奶香味十足的「雲朵霜淇淋」。



特色設施：水之教堂

歌手梁靜茹在2007年推出的名曲《崇拜》，MV取景地就在安藤忠雄教堂三部曲之一的「水之教堂」，而這座浪漫唯美的水之教堂，正是位於星野TOMAMU度假村的The Towe飯店附近。以簡約清水模所打造的水之教堂，靜靜佇立在綠林之間，期待來訪者能透過這種建築物，去感受大自然「水、光、綠、風」的要素，進而淨化身心靈；而星野TOMAMU度假村也針對外推出水之教堂的婚禮方案，因此每年也有不少新人慕名而來，在此定下終身。





特色設施：星野農場

在被開發成度假村之前，星野TOMAMU度假村所在的區域原本是飼養約700頭牛的農場，為了能重現當時美麗的畜牧風景及美味食材，從2019年開始就著手進行名為「星野農場」的農業計畫，除了生產TOMAMU牛乳以外，也會進行起司與鮮奶油的乳製品加工，每年秋季還會推出限定的「農場下午茶」活動，將TOMAMU牛乳與乳製品製作成各種香甜濃郁的小點心與輕食，像是「乳牛馬卡龍、麝香葡萄塔、蒙布朗、奶油甜餡煎餅捲」等，多達10種品項讓甜點控能在大草原上一邊看著可愛的牛兒，一邊與閨蜜或另一半度過一個愜意的下午茶時光。





特色設施：微笑海灘

雖說星野TOMAMU度假村位於北海道的山林地帶，但考量到有些遊客喜愛戲水，便直接在園區內打造出一座大型的室內人工海灘「微笑海灘」，不但室內溫度全年保持在30°C以上，還有人造海浪與相當逼真的海浪聲，讓人以為自己一秒來到了南國的度假海灘！最棒的是，如果你是臨時起意想來這裡玩水、卻忘了帶相關裝備的話也不用擔心，微笑海灘提供了男性與女性的泳衣，而且不管大人或小孩的尺寸都有，還有一些應景的網美游泳道具，全部都是2,000日圓以內就能租借，讓遊客們來星野TOMAMU度假村又多了一個新鮮的設施選擇。









北海道星野 TOMAMU 度假村

地址：北海道勇払郡占冠村中トマム

電話：+81 167-58-1111

官網：https://rolisa-tour.com.tw/hotels/risonaretomamu/