不二家主題房帶你秒飛童年！日本老字號零食大廠「不二家」創業至今不知不覺已經超過一世紀，在許多日本人與台灣人心中都是無可取代的童年回憶，而以往與星野集團旗下「BEB飯店」攜手推出的「不二家主題房」都獲得極大好評，因此今年又再度強勢回歸與粉絲們相見了，牛奶妹PEKO醬及各式各樣復古糖果風的傢飾，都將全部重新回到主題房當中，BEB飯店也另打造出一系列的體驗活動讓房客們一秒飛回童年、享受純真的懷舊之旅。



推薦閱讀：來去監獄住一晚！星野集團「虹夕諾雅 奈良監獄」 2026年將開幕，48間「受刑人牢房」搖身一變成為豪華客房。

▲圖片來源／星野リゾート



星野集團旗下擁有眾多高品質的旅宿品牌，其中於2019年秋季首度推出的平價品牌「BEB」，以「聚會以上、旅行未滿」的輕旅程概念抓住了年輕族群的心，並於輕井澤、茨城縣的土浦與沖繩各有分館。2021年BEB飯店首度攜手零食大廠「不二家」，推出名為「MILKY SWEET」的不二家主題房，由於迴響相當熱烈，至今都固定會在每年4月重新登場，讓來自世界各地的PEKO醬粉絲都能有機會入住這款可愛度爆表的主題房！而主題房共有4大獨一無二的特點，趕快跟著編輯的腳步，一起來看看究竟「MILKY SWEET」房內到底有什麼驚喜吧。

▲圖片來源／星野リゾート



特點1、房客才有的獨家MILKY甜點組與保養品

根據以往的慣例，MILKY SWEET主題房在今年一樣結合繽紛可愛的元素，進入房內後隨處就可以看到穿著不同時代衣物的PEKO醬，還有各種復古風糖果造型的抱枕與玩偶，都讓人瞬間回想起甜蜜的童年時光，而主題房還為房客準備了專屬的「MILKY甜點組」及香氣迷人的「MILKY入浴劑、護手霜」，讓身心靈都浸潤在不二家牛奶糖的世界中，洗滌旅途中的疲憊。

▲圖片來源／星野リゾート



特點2、一秒變身PEKO醬到處打卡拍照

BEB飯店特別以不二家牛奶妹PEKO醬為概念，推出PEKO醬招牌的黃色上衣與吊帶褲組合，讓旅客可以換上全套服飾，與好友一同變身成為PEKO醬，在飯店附近四處觀光、合影留念，享受獨一無二的扮裝之旅。

▲圖片來源／星野リゾート



特點3、與閨蜜共度深夜咖啡廳時光

在BEB飯店的公共空間「TAMARIBA」當中，特別打造了一區懷舊感十足的「深夜咖啡廳」，除了各種顏色的PEKO醬玩偶、糖果坐墊與PEKO醬相關的周邊商品外，背景還特別放置了「MILKY」與「BEB」字樣的霓虹燈飾，讓房客們在這裡不只能夠享用咖啡與甜點，還可以在這裡與閨蜜拍照打卡、聊聊心事。而今年TAMARIBA還特別推出了一項全新甜點「牛奶巧克力圓頂（Milky Melty Chocolate Dome）」，只要將熱騰騰的牛奶醬倒在巧克力圓頂上，巧克力就會融化，露出藏在裡面的牛奶冰淇淋與水果，一口氣就能品嚐到香濃的巧克力、冰冰涼涼的冰淇淋與酸甜水果，每一口都是幸福。

▲圖片來源／星野リゾート



特點4、必嚐各分館推出的獨家餐點

BEB於輕井澤、茨城縣土浦與沖繩瀨良垣各有分館，每一間飯店均提供不同的原創甜點，例如「BEB5輕井澤」的早餐菜單中有一款獨家的「牛奶醬法式吐司」，甜蜜鬆軟的法式吐司上鋪著草莓，再以牛奶醬取代常用的蜂蜜，做為提升風味的關鍵醬汁；「BEB5土浦」更是特別，這裡的「牛奶冰沙」需要靠房客騎乘自行車才能製作完成；而「BEB5沖繩瀨良垣」則有原創的牛奶口味冰淇淋，不管來到哪一間分館，都能讓你享用到美味滿分的不二家牛奶系甜點

▲圖片來源／星野リゾート

不二家X星野集團BEB「MILKY SWEET主題房」

聯名期間：2024年4月1日～6月30日

預約時間：2024年3月1日起

費用：

BEB5輕井澤：10,725日圓起（2人共同入住時的1人價錢，有含早餐）

BEB5土浦：9,075日圓起（2人共同入住時的1人價錢，有含早餐）

BEB5沖繩瀨良垣：11,880日圓起（2人共同入住時的1人價錢，有含早餐）

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf



