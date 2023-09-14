來去監獄住一晚！星野集團「虹夕諾雅 奈良監獄」 2026年將開幕，48間「受刑人牢房」搖身一變成為豪華客房。

監獄竟然變高級飯店了！日本享譽盛名的連鎖飯店「星野集團」，根據不同的旅客族群提供各種特色旅宿，其中結合在地歷史及特色的奢華品牌「虹夕諾雅」，將日本重要文化財產「舊奈良監獄」打造成全新的「虹夕諾雅 奈良監獄」飯店，預計於2026年春天開幕，對於文化保守的日本來說，可說是一大創舉！這座高級的監獄飯店究竟有哪些特色、背後有什麼樣的故事，一起帶你先來一探究竟。



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日本首座監獄飯店

在歐美國家已有不少監獄改裝為飯店或餐廳的成功例子，但是對於較為保守的日本人來說，星野集團將屬於日本重要文化財產之一的「舊奈良監獄」，重金打造成全新高級飯店「虹夕諾雅 奈良監獄」，可說是史無前例的一大突破，讓這座飯店將充分發揮舊奈良監獄紅磚建築的迷人特點，轉化為一個提供非凡體驗的奢華住宿場所，使房客沉浸在帶有非日常氛圍的悠閒時光。





五大監獄中唯一保有原始型態之處

舊奈良監獄位於東大寺的西北方，由日本監獄建築之父「山下啓次郎」所設計，是日本明治政府以監獄國際標準化為目標規劃的明治五大監獄之一（分別為千葉、金澤、奈良、長崎、鹿兒島），並於1908年竣工，也是服役最久唯且一一處保有原始形態的地方，其紅磚建築具有極高的歷史價值和卓越設計，在2017年2月被登錄為國家重要文化財產，這座壯麗的磚造建築代表了日本明治政府為實現現代監獄化而賭上國家聲譽的決心，匯聚了當時對於國家建設的願景和建築技術的最佳實踐。



舊監獄採用放射狀「哈維蘭德系統」設計

原始的收容樓棟遵循「哈維蘭德系統」的建築設計，多個收容樓棟以監獄看守所為中心呈放射狀延伸，方便中央監視所一口氣觀察5棟收容樓棟的情形，至今仍然是日本近代監獄體制的象徵。根據於2017年12月與日本法務省簽訂的「公共設施等營運事業實施契約」，舊奈良監獄保存活用股份有限公司正在準備對舊奈良監獄的紅磚建築進行抗震翻修工程，以及籌備史料館與其他附屬設施的開幕。





48間受刑人牢房變身高級客房

「虹夕諾雅 奈良監獄」規劃了兩層住房，共有48間由受刑人的牢房改造成的高級客房，未來除了飯店營運以外，目前官方也在討論博物館設施的營運計畫，例如可供其他一日遊遊客參觀使用，讓遊客了解舊奈良監獄的歷史與文化。

虹夕諾雅 奈良監獄

地址：奈良縣奈良市般若寺町18

客房總數：48間

館內設施：餐廳、閱覽室、博物館（博物館可當日往返使用）

交通方式：近鐵奈良站2號巴士乘車處，搭乘奈良交通巴士，在「般若寺」下車 ，歩行約3分鐘抵達

開幕時間：2026年春天