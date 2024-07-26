準備好來場東京鹽系之旅了嗎？快來客製你的專屬調味神器！超狂的鹽專賣店「ぐるぐるしゃかしゃか」（Guruguru Shakashaka）插旗東京晴空街道，於2024年7月11日正式開幕。眾多風味的鹽任君挑選，快將最適合你的專屬配方帶回家！

客製化鹽專賣店「ぐるぐるしゃかしゃか」準備刺激你的味蕾

由人氣梅干專賣店「立ち喰い梅干し屋」打造的鹽專賣店「ぐるぐるしゃかしゃか」提供客製化服務，顧客可以依個人喜好調和專屬的鹽。開始打造專屬的鹽之前，店家會先讓你品嚐五種不同的鹽，搭配藍色寒天一起吃。這五種鹽各自強化了甜、鮮、酸、鹹、苦等基本味道，保證讓你對自己的口味喜好大開眼界。品嚐過程中還可以喝到京都寶泉堂的黑豆茶，喚醒你的味蕾！





店員會根據你的喜好推薦一款基礎鹽。接下來就是見證奇蹟的時刻！想要口感酥脆還是細緻？想為肉類、海鮮或蔬菜量身訂做？要不要繽紛色彩？或是加強鮮味、甜味？經過一連串的試吃和調整，最後會從600多種配方中，挑出最適合你的專屬配方，並現場調製約100克的混合鹽讓你帶回家。這根本就是鹽界的魔法學院啊！





此外，店裡還有兩款原創鹽品必須推薦給大家。「ぐるぐる」（Guruguru）是炒菜、湯品和燉煮料理的神器，將鮮味提升一個層次。「しゃかしゃか」（Shakashaka）則是專為肉類、魚類和沙拉設計的，口感酥脆到讓人尖叫。







如果想帶些特別的伴手禮，店內的鹽味牛軋糖「くるくるとんとん」（Kurukuru Tonton）絕不容錯過！這款零食把糖漿奶油和特製鹽完美融合，甜鹹交織的味道絕對讓人一吃就上癮，送禮自用兩相宜！





這間鹽專賣店不只是賣鹽，更是帶給顧客一場味覺冒險！親手調配專屬鹽的過程，讓你對自己的味蕾偏好有全新認識，還能把這獨一無二的風味帶回家，為日常料理增添新樂趣。無論你是美食控、廚藝達人，還是單純想體驗日本文化的旅客，這家鹽專賣店絕對會讓你的東京之旅變得豐富有趣！準備好你的味蕾，一起來當個鹽系玩家吧！





ぐるぐるしゃかしゃか

地址：東京都墨田区押上1丁目1－2 東京ソラマチ4F

營業時間：10：00～21：00

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