大家有沒有夢想過，擁有一間面朝大海的夢幻別墅呢？現在，這個夢想就要成真啦！生活風格品牌「SEA ROOM LYNN」在鎌倉開設了首間獨棟出租別墅「LULLA」，把奢華私宅和絕美海景完美結合，簡直就是度假天堂啊！

2樓客廳

LULLA 總面積高達250平方公尺，頂樓還有80平方公尺的空中花園。最多可以容納4個人入住，讓你們盡情享受這片私人領地。更厲害的是，整棟別墅就坐落在材木座海岸的第一排，推開窗就能看到一望無際的海平線。品牌名稱SEA（海）、ROOM（房間）、LYNN（凜然）的涵義，在這裡完美體現！







2樓餐廳

從二樓開始，每個空間都散發著濃濃的度假氣息。客廳和餐廳廚房相連，陽光肆意灑進來，營造出明亮開放的感覺。特別值得一提的是，廚房和衣櫃的門板都選用了編織藤條，不僅通透好看，還帶著一絲手工藝的溫度。想像一下，在這樣的空間裡舉辦家庭派對，享用鎌倉當地的山海美味，那畫面也太美好了吧！







通往3樓的螺旋階梯

再上到3樓，映入眼簾的是一個開放式衣帽間。沒錯，在LULLA，穿衣打扮就是生活的中心！特別把衣帽間設計在建築正中央，採光超棒，簡直就是女孩們的夢幻更衣室啊。







3樓浴缸

而浴室更是佔據了三樓近一半的面積，淋浴間、梳妝台和超長浴缸一氣呵成，全程都能欣賞窗外的海景。設計師還在浴室牆面和地板上用上了粉色瓷磚配黃色填縫劑，俏皮又有個性。泡在熱水裡看海上日落，光想像就覺得爽翻了！







3樓臥房







3樓浴室

3樓淋浴間





說到放鬆，頂樓的空中花園絕對是重頭戲。在這裡舉辦燒烤派對、曬曬太陽，或是席地而坐欣賞星空，想怎麼chill就怎麼chill。一樓還有桑拿房喔。總之，整間LULLA別墅就是要把「享受」這件事做到極致！





據說，設計師在規劃LULLA時，腦海中浮現的是一個優雅、獨特卻又氣質凜然的女性形象。從建築佈局到材質選擇，再到軟裝陳設，處處可見這種高級質感。別墅裡還有很多為LULLA量身打造的原創家具，品味滿分。整體空間簡直就像SEA ROOM LYNN品牌的化身，自帶時尚光環！想要親身體驗這片海景天堂嗎？快來預訂LULLA吧！這裡離鎌倉站僅8分鐘車程，不管是搭電車還是開車都很方便。而且，別墅一樓還有一間超酷的衝浪商店，入住的時候記得去逛逛啊！相信我，在LULLA度過的每一分每一秒，都將是難忘的回憶。什麼時候來場說走就走的小旅行，犒賞犒賞自己呢？





LULLA

開幕日期：2024年7月19日

地址：神奈川縣鎌倉市材木座6-14-11

交通：從鎌倉站東口搭乘巴士8分鐘，鎌40光明寺站下車；自駕從朝比奈IC開車20分鐘

停車場：1個車位

樓層：3層樓+屋頂（1樓是衝浪商店）

床位數：1間臥室，2張雙人床

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