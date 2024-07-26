今天要來跟大家分享一間超有特色的咖啡店「BASTET COFFEE」。店名以古埃及的貓咪女神「芭絲特」為主題的這間咖啡店源自台灣台南的人氣老宅文青咖啡店「加加家」，這間牽起台日的咖啡廳終於在2024年7月17日於京都一乘寺盛大開幕啦！

店內到處都是貓咪元素，從招牌、裝潢到餐具，處處可見芭絲特女神的蹤影。但別以為這只是賣萌噱頭，「BASTET COFFEE」可是有真功夫的！店主夫婦在台灣深耕多年，專門提供台式自家烘焙咖啡和手工甜點，品質絕對有保證。說到台式咖啡，就不得不提到台灣獨特的烘焙文化。台灣人超愛喝烏龍茶，也習慣吃新鮮水果，因此在咖啡上也偏好淺焙的果香風味。「BASTET COFFEE」特地將這種台式風味帶到了京都，要讓日本的咖啡控們也能感受到那股清新爽口的魅力！





來「BASTET COFFEE」可別只顧著吃喝，一定要好好欣賞店內的裝潢設計。一樓只有6個吧台座位，全部由古董桌椅和手工鐵件組成，散發著濃濃的復古工業風。最棒的是，你可以近距離欣賞咖啡師的沖煮技巧，從磨豆到濾煮，一氣呵成的手法絕對讓你看得如癡如醉。不用擔心自己對咖啡一竅不通，熱情的店員會根據你的喜好和心情，為你量身打造一杯完美咖啡。（對了，他們還會說中文和英文哦！）





如果你想要更舒適地享受咖啡時光，不妨上二樓看看。這裡簡直就是漫畫迷的天堂！店主的私藏漫畫多達1500本，從熱門大作到小眾神作，應有盡有。雖然座位比較少，但絕對值得你花上一個下午，慢慢品味咖啡和漫畫的美妙結合。而且這裡的氛圍超級放鬆，昏黃的燈光和安靜的環境，簡直就是獨處的絕佳去處。咖啡怎麼能少得了甜點的陪襯呢？「BASTET COFFEE」的甜點可都是店內手工製作的，光是看到那一排排精緻的可麗露、乳酪蛋糕、提拉米蘇和布朗尼，就讓人移不開眼睛。而且每天還有不同的驚喜甜點，搭配古董盤子和餐具，絕對能滿足你挑剔的味蕾。







這裡的招牌咖啡絕對不能錯過。想像一下，一杯沒有絲毫苦味、彷彿水果茶般清爽的手沖咖啡，是不是光想就口水直流？店裡也準備了季節限定的特調咖啡，以及正宗的台灣烏龍茶和烏龍奶茶。來「BASTET COFFEE」不只能內用，還能外帶自家烘焙的咖啡豆和甜點。如果你購買200克咖啡豆，還能免費獲得一杯外帶咖啡哦！咖啡豆可以現場幫你磨好，如果家裡沒有咖啡器具，也可以選擇方便的濾泡式咖啡包或冷萃咖啡包。總之，身為貓奴和咖啡控的你，一定要衝一波「BASTET COFFEE」！不管是想感受正宗台式咖啡的魅力，還是想在復古懷舊的氛圍中享受獨處時光，這裡絕對能滿足你所有的需求。







BASTET COFFEE（芭絲特咖啡）

地址：京都府京都市左京區一乗寺大原田町23-11

交通方式：叡山電車叡山本線「一乗寺」站 步行約4分鐘

營業時間：三～日13：00～18：00

公休日：一二

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