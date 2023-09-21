走路5分鐘就到小樽運河！星野集團「OMO5小樽」7大亮點曝，晚餐吃到飽「西班牙料理」、住客限定「LeTAO早晨聖代」，挑戰北海道CP值最高住宿。

自從去年10月邊境解封之後，國人到日本遊玩最常飛東京、大阪以外，非都會型地區就屬北海道最為搶手，其中坐擁浪漫運河與歐風建築的小樽，不只能飽覽懷舊街景，整條堺町通商店街也是好買又好逛。星野集團看準這波商機，2022年1月在這裡打造了全新旅宿「OMO5 小樽by 星野集團」，讓旅客們僅需5分鐘就能步行到小樽運河，還能透過OMO獨家的嚮導活動，走訪附近只有在地人才知道的好店與極具價值的歷史景點。



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亮點1、離小樽運河步行只需5分鐘

2022年1月開幕的「OMO5 小樽 by 星野集團」，位處被譽為「北方華爾街」之稱的小樽街區，並由北館和南館共兩棟建築所構成，共提供92間客房。其中右側的北館是全新建蓋的大樓，以具有現代感的設計與豐富的功能性為主要特色；左側的南館則是由市內指定歷史建築「舊小樽商工會議所」翻修而成，入內後建築物獨有的懷舊氛圍一覽無遺，從JR小樽站步行到此只需10分鐘路程、走到小樽運河也只要花費5分鐘，交通位置可說是得天獨厚。

▲由市內指定歷史建築「舊小樽商工會議所」翻修的南館外觀。 ▲「OMO5 小樽 by 星野集團」的北館一樓櫃台。



亮點2、北館摩登簡約！深受上班族喜愛

OMO5小樽的北館共有7層樓，由於是新蓋建築，所以從大廳、走廊再到客房，光線明亮且頗具時尚感，且客房內皆有沙發與小圓桌、浴室也採淋浴設備，房間隨處都有插座與USB接孔，深受上班族與年輕家庭的喜愛。



亮點3、南館由「舊小樽商工會議所」改建！沉穩低調又內斂

由「舊小樽商工會議所」所改建的OMO5小樽南館則有3層樓，由於是以指定歷史建築所改建，所以館內不僅保留當時使用的書本、置物櫃、石階梯等古物元素，就連房內氛圍也隨之變得沉穩內斂，從窗簾、桌椅、沙發到地毯等傢飾，統一都採用深灰色與木質系色調，而且與北館最明顯的差別就是南館客房的浴室內皆有浴缸，可供到此一遊的房客在滿滿歷史感的環境中，好好泡澡放鬆片刻。





亮點4、晚餐為半自助式西班牙料理！必吃招牌「鯡魚海鮮飯」

一旦來到「OMO5 小樽 by 星野集團」，不能錯過的亮點之一還有這裡的餐點！位於南館3樓的「OMO Cafe & Dining」，是採用半自助式的西班牙料理餐廳，搭配2道雙主餐「鯡魚海鮮燉飯」及「舒肥豬」，讓旅客們來一趟舌尖上的西班牙之旅。當中最招牌的「鯡魚海鮮燉飯」特別受到民眾好評，主要原因在於鯡魚是一種相當多刺的魚類，不少人都因為嫌挑刺麻煩所以不太喜愛，但OMO5小樽的廚師們利用獨門秘訣將魚骨徹底軟化到可以直接吞食的程度，加上調味恰到好處，所以成為晚餐料理中的明星菜色。

▲雙主菜當中最招牌的「鯡魚海鮮燉飯」。 ▲另一道主菜「舒肥豬」。



其他自助餐點的菜色也非常豐富又獨特，像是將鱈魚與大蒜及橄欖油打成慕絲狀的西班牙傳統美食「Brandada」、有西班牙可樂餅之稱的「Corqetas」、西班牙炸五花肉「Chicharon」、鮮豔的番茄燉肉丸「Albomdigas」等，都是相當推薦要吃吃看的經典前菜。

▲將鱈魚、大蒜及橄欖油打成慕絲狀的西班牙傳統美食「Brandada」。 ▲有西班牙可樂餅之稱的「Corqetas」。



最特別的是，OMO Cafe & Dining只要到了晚上9點，就會關掉餐廳的大燈，並在各個角落擺放煤油燈，頓時就轉變成浪漫幽靜的酒吧，一到此時就會有不少情侶、夫妻住客，來到這裡小酌，進行一場優雅的深夜約會。





亮點5、早餐「杯裝散壽司」顏色吸睛搶打卡

到了早餐時段，OMO Cafe & Dining則採全自助式的方式用餐，其中最吸睛的莫過於「杯裝散壽司」，廚師將白飯、生鮭魚肉、秋葵、玉子燒層層疊起，營造出繽紛的視覺效果；如果飯後想來點甜點，還有香濃酥脆的吉拿棒可以享用，一旁還附有巧克力沾醬，讓甜點控一早就能大飽口福。





亮點6、跟著「OMO Ranger」走入小樽大街小巷

在北館一樓的公共空間「OMO Base」當中，特別設置了一張OMO旅宿特有的「Go－KINJO地圖（私房景點地圖）」，讓來訪旅客能夠自由深入走遍小樽地區；除此之外，OMO旅宿獨創的「OMO Ranger（周邊嚮導）」服務，還會讓專業的嚮導帶領遊客到處探訪觀光客鮮少知道的小樽秘境，以及前往旅宿附近相當知名的「手宮線跡地」，了解過去小樽地區運送煤炭與海鮮的歷史，最後會一起走入堺町通商店街，告訴旅客們不為人知的商店街小秘密和當地人最愛的小店究竟有哪些。

▲沿著「手宮線跡地」鐵道漫步，會經過當地一間相當有人氣的復古咖哩店「bum curry&cafe」。



亮點7、住客專屬「早晨水果聖代」超美味

除此之外，「OMO5 小樽 by 星野集團」還與台灣人也超愛的爆紅甜點店「LeTAO Pathos」合作，只要入住OMO5小樽，就能得到一張特殊貴賓券，持這張券才能到店內的特設空間，以1,650日圓的價格享用到房客專屬的「早晨水果聖代」，多種水果與霜淇淋、穀片交織出清爽酸甜的滋味，讓人吃一口就立刻上癮。









OMO5 小樽 by 星野集團

地址：北海道小樽市色内1-6-31

客房數量：92 間

設施樓層：北館7層樓、南館3層樓

交通：JR小樽站步行10分鐘