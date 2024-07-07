航空迷一定要筆記的曼谷咖啡廳！「747 Cafe」有夠狂，直接將退役的波音747改造成咖啡館，飛機內裝幾乎都保留著，航空迷甚至可以進入駕駛艙、飛機引擎裡拍帥氣的寫真照。而且「747 Cafe」所在位置離曼谷素萬那普機場不遠，特別適合安排曼谷旅遊第一天或最後一日，順道去喝咖啡、滿足航空夢。
「747 Cafe」之所以能滿足飛機迷，不單是將咖啡廳直接進駐退役的波音747，各種細節也巧妙融入飛機或出國元素。例如：門票特別仿機票設計、樓梯旁有偽航班時刻表，並設置一張泰國護照內頁看板。讓旅人們尚未正式「登機」，快門就先按不停。
踏進「747 Cafe」可以清楚看見飛機保留下來的格局以及部分座椅，且店員們的制服也以空姐和機場工作人員的服裝來設計，而令航空迷最興奮的就是可以坐上駕駛艙拍照，推薦先去吧台花二十塊泰銖租機長帽，拍起照來會更有帥氣機長的架式！
點餐時別忘了出示「登機證」，門票費用可以全額折抵餐飲消費，超過補差價即可。「747 Cafe」除了咖啡、茶飲和氣泡飲之外，還有甜點和飛機造型餅乾。推薦曼谷自由行第一天或最後一天，順道安排來距離素萬那普機場車程僅十分鐘的飛機主題咖啡館，感受泰國咖啡廳的浮誇。
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747 Cafe推薦
租機長帽在駕駛艙拍照（租金20泰銖，押金100泰銖）
747 Cafe店家資訊
地址：627 1 Luang Phaeng Rd, Thap Yao, Lat Krabang, Bangkok 10520
電話：099-567-7747