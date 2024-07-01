夏季前往京都自由行，超級推薦來去「ひろ文」吃流水麵，此為夏日限定的京都美食體驗，在山林之中邊聽潺潺流水、邊享用涼麵，不僅消暑解熱，需眼明手快精準夾取麵條更是令人難忘。此外，「ひろ文」鄰近知名的貴船神社，許多人享用完流水麵後，會順遊參拜貴船神社。
每年五月至九月，世界各國觀光客飛往京都自由行一定會安排「ひろ文」！雖然冰涼素麵在部分貴船神社附近的餐廳也能享用到，但以竹筒流出流水麵、且食客需自行快速夾取的樂趣只有在「ひろ文」能體會，也因此不少人即使等上三小時也要吃。此外，「ひろ文」不能預約，加上早上十點前若下雨則可能取消，抵達現場才得知當日停止供應流水麵也時有所聞，換言之，想吃流水麵多少也須仰賴運氣。
流水涼麵每一輪體驗人數為12名，每回進行時間大概十分鐘。由於「ひろ文」太過熱門，幾乎是所有夏季飛往京都自由行的旅人必排行程；避免久候，建議十點之前就抵達「ひろ文」，只要沒有逢雨取消，十點半會開放大家購票、發放號碼牌，每人2000日圓。
「ひろ文」總計會有十球麵逐一從竹筒流出來，最後一球為紫色的紫蘇麵條，咀嚼時可以感受得到清新的紫蘇氣息。若你稍有閃神、「漏接」麵條，等於就讓後方食客免費加麵。不過，流水涼麵目的本來就不在於吃飽，而是體驗在沁涼暢快的山林瀑布前、精準夾取稍縱即逝的流水麵條，過程的歡笑與樂趣才是重點所在。
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ひろ文流水麵注意事項
營業時間：11:00-16:00 （10:30發放號碼牌）
費用：2000日幣/人
備註：當日10:00前下雨則取消
ひろ文流水麵店家資訊
地址：京都府京都市左京區鞍馬貴船町87
電話：075-741-2147