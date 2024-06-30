想讓財運變好嗎？前往京都自由行就不容錯過「御金神社」，是日本知名的拜金神社，不論是鳥居、繪馬還是御守都金光閃閃。近年越來越多日本人和外國觀光客赴京都旅遊都會特地前往「洗錢」轉運、買錢包造型的御守，祈求財運亨通。







「御金神社」藏在京都住宅區巷弄之內，從地鐵「二條城前站」或「烏丸御池站」步行大約五至七分鐘。金色大鳥居相當醒目，據聞鳥居最初為木造，因颱風受損後才變成鐵製鳥居，而在2006年有間金箔店大量捐贈金箔，讓「御金神社」的鳥居就煥然一「金」。

「御金神社」建於1883年，主要供奉掌管礦山、鑛物等金屬的金山毘古神，深受當地人崇敬。除了祈求財運提升之外，貨幣、大型機械、不動產等亦是金山毘古神的「業務範圍」，因此有些人會為祈求股票和商業不動產投資順利而來。





值得一提的是，「御金神社」的水手舍不僅是讓參拜者洗手、漱口，同時也開放「洗錢」，大部分觀光客都是洗自己國家的錢幣。此外，神社內有棵掛滿繪馬的銀杏樹，且繪馬特地設計成銀杏造型，並印有紅色的「金」字，相當喜氣；而在「御金神社」必買的絕對是錢包御守，錢包是可以開啟的，許多人會將洗過的銅板放入御守之中、祈求財源滾滾。



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御金神社推薦

洗錢、錢包御守

御金神社資訊

地址：京都是中經區西洞院通御池上ル鴨西洞院町614