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中山站台式浪漫市集！香菜豬血糕拿鐵領軍18攤，10天快閃誠品南西。

中山站美食誠品南西市集台式
2026-05-13 13:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:誠品南西
編輯 鄭雅之

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每個人心中都有一種專屬的台式浪漫，可能是街角傳來的滷肉香，或是阿嬤家餐桌上的復古花紋。誠品生活南西從5月15日起，特別將這份在地情懷轉化為限時10天的主題市集。現場不僅集結18家台灣創意品牌，更透過獵奇美食與傳統工藝的跨界碰撞，重新定義我們熟悉的日常風景。無論是想尋找驚喜的吃貨，還是熱愛生活設計的文青，都能在繁忙的中山區商圈找到共鳴，體驗一場充滿生命力的台味派對。

▲創意台味市集必買推薦，LOUU露物選用在地食材製作廟東小刈包，重新詮釋台灣小吃飲食文化。
▲創意台味市集必買推薦，LOUU露物選用在地食材製作廟東小刈包，重新詮釋台灣小吃飲食文化。
▲復古設計風格的陶瓷辦桌碗，為誠品生活會員專屬滿額禮，展現台灣傳統工藝與現代生活的融合。
▲復古設計風格的陶瓷辦桌碗，為誠品生活會員專屬滿額禮，展現台灣傳統工藝與現代生活的融合。

獵奇美食挑戰市集味蕾極限

最讓人驚艷的莫過於將香菜、花生粉與炙燒豬血糕融入拿鐵的創意飲品。這款向在地小吃致敬的特色咖啡，成功在社群平台上引發熱烈討論。此外還有融入台式豆乳的法式瑪德蓮，以及口感獨特的廟東小刈包。18家原創品牌聯手大玩食趣創意，讓民眾在充滿文青氣息的百貨空間裡，也能品嚐到最接地氣且充滿驚喜的創意台菜。這種鹹甜交織的口感，絕對是今年夏天在中山區逛街時，最值得挑戰的飲食新體驗。

▲誠品南西限時供應的特色飲品，將香菜拿鐵與炙燒花生粉豬血糕結合，呈現中山區主題市集創意。
▲誠品南西限時供應的特色飲品，將香菜拿鐵與炙燒花生粉豬血糕結合，呈現中山區主題市集創意。

匠人工藝與復古生活美學

除了滿足味蕾的驚喜，這次活動更邀請到彰化傳承三代的手繪燈籠匠人，在4樓梯廳展出細膩的竹編燈籠工藝。民眾不僅能近距離欣賞一甲子的彩繪美學，還能看到以雞毛撢子為靈感的鳳梨造型花器。最吸引人的莫過於滿額贈送的復古陶瓷辦桌碗，這款在網路上掀起熱潮的懷舊器皿，完美復刻了早年台灣社會的餐桌記憶。透過設計師的重新演繹，讓傳統元素轉化為現代居家生活中，最具溫度的裝飾與風格藝術品。

▲祝福小碟手繪美好與長壽等吉祥話，適合收藏或作為台式浪漫禮品。
▲祝福小碟手繪美好與長壽等吉祥話，適合收藏或作為台式浪漫禮品。

熱血活動與端午早鳥優惠

想要揮灑熱血的朋友，千萬不能錯過誠品生活武昌舉辦的美式炸雞大胃王比賽，只要成功奪冠就能贏得5000元購物金，觀賽打卡還有免費脆薯。而隨著端午佳節腳步近了，誠品線上也同步推出粽星雲集專區，精選全台各地的名家經典粽禮，最低享有3折起的超值回饋。無論是五星級晶華酒店的南北粽組合，還是口感軟Q的榴槤冰粽，都能滿足不同派系的愛好者。提早預購不僅能省荷包，更能輕鬆在家享受頂級的節慶滋味。

▲誠品線上端午節粽子預購專區，集結晶華酒店等星級名店禮盒，提供早鳥優惠讓民眾便利選購。
▲誠品線上端午節粽子預購專區，集結晶華酒店等星級名店禮盒，提供早鳥優惠讓民眾便利選購。
▲融合中西特色的豆乳瑪德蓮，將傳統豆乳注入法式點心，為誠品南西限時活動中的人氣午茶首選。
▲融合中西特色的豆乳瑪德蓮，將傳統豆乳注入法式點心，為誠品南西限時活動中的人氣午茶首選。


誠品生活南西 收藏台式浪漫市集

活動期間：05/15至05/24。
消費好禮：會員當日消費滿2500元，贈「復古陶瓷辦桌碗」乙個。
社群福利：IG限動標註官方帳號，贈送「外帶浪漫」限定貼紙。

誠品生活武昌 Popeyes大胃王比賽

活動日期：05/16
競賽獎勵：冠軍可獲得總價值5000元購物金。
現場福利：觀賽並完成指定打卡動作，即可免費兌換肯瓊脆薯乙份。

誠品線上 粽星雲集預購

優惠期限：即日起至06/21
經典推薦：晶華酒店經典南北粽（5入）3盒推薦價2407元。
特色冰粽：紅豆食府甜心冰粽495元、北斗麻糬榴槤冰粽520元。

期間限定錯過就吃不到！

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誠品南西 收藏台式浪漫市集 更多照片

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▲誠品生活南西藝文活動紀錄，藝術家現場以筆墨書寫台灣詩句，將文學與美學帶入中山區日常。
▲融合中西特色的豆乳瑪德蓮，將傳統豆乳注入法式點心，為誠品南西限時活動中的人氣午茶首選。
▲融合中西特色的豆乳瑪德蓮，將傳統豆乳注入法式點心，為誠品南西限時活動中的人氣午茶首選。

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