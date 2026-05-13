三商巧福牛肉麵119元！三商巧福43周年慶 牛肉麵64折，拿坡里炸雞加碼買6送6。

三商巧福43周年優惠，經典必吃原汁牛肉麵優惠下殺119元，編輯張人尹表示，同集團拿坡里披薩・炸雞同步推出買6送6優惠，增添全新聚餐話題。

三商巧福牛肉麵119元就能吃！陪台灣人長大的三商巧福迎來43周年生日慶，這次從牛肉麵到排骨飯通通祭出限時優惠，最低119元就能開吃，讓不少粉絲準備趁這波優惠吃起來。此外，同集團旗下「拿坡里披薩・炸雞」也同步推出炸雞優惠，主打青花椒雞翅搭配經典炸雞與披薩組合買6送6，不管是一人晚餐或多人聚餐都有高CP值選擇。

▲三商巧福43周年生日慶與拿坡里披薩・炸雞優惠同步登場，牛肉麵119元與炸雞買6送6掀起話題。

▲三商巧福、拿坡里披薩・炸雞限時優惠一路到5月20日，從個人套餐到多人聚餐都有高CP值選擇。

三商巧福43周年優惠開跑 牛肉麵排骨飯都119元

▲三商巧福43周年生日慶登場，原汁牛肉麵優惠價119元，人氣排骨飯同步特價，粉絲吃正餐更划算。

拿坡里炸雞雙饗優惠 青花椒雞翅同步開吃

▲拿坡里披薩・炸雞推出炸雞雙饗優惠，買6塊炸雞送6隻青花椒雞翅，優惠價390元必搶。

三商巧福 43周年優惠

三商巧福這次43周年生日慶從5/12-5/20限時登場，人氣「原汁牛肉麵」原價185元，優惠價119元，「紅燒排骨飯」原價145元，同樣特價119元。原汁牛肉麵以原汁湯頭搭配Q彈麵條，再加上燉煮入味牛肉，成為不少粉絲記憶中的經典味道，而紅燒排骨飯則以滷香排骨搭配白飯與配菜，成為不少上班族常吃的國民便當。活動期間使用「三商i美食APP」，單筆消費滿250元還能再送50元折價券，讓粉絲再省一波。拿坡里披薩・炸雞這次同步推出「炸雞雙饗 爽感翻倍」活動，即日起至2026/5/20限時開跑，優惠主角是新品「青花椒雞翅」，用香麻口味增加聚餐話題。粉絲必搶優惠「買6塊炸雞送6隻青花椒雞翅」原價780元，優惠價390元，此外還有「買小披薩送6隻青花椒雞翅」原價680元，優惠價290元。讓粉絲們下班追劇、放假聚餐都能吃，不論是開炸雞趴、還是披薩搭炸雞都很可以。

活動期間：5月12日至5月20日

優惠內容：

原汁牛肉麵，原價185元，特價119元。

紅燒排骨飯，原價145元，特價119元。

三商i美食APP會員單筆消費滿250元，送50元折價券。





拿坡里炸雞雙饗優惠

活動期間：即日起至5月20日止

適用門市：全台139間門市（外帶／內用，外送平台及西湖店不適用）

優惠內容：

買6塊炸雞送6隻青花椒雞翅，原價780元，特價390元。

買小披薩送6隻青花椒雞翅，原價680元，特價290元。



