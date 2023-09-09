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冰雪奇緣園區要開了！香港迪士尼「魔雪奇緣世界」11/20正式開幕，Klook預購開賣「搶先入園票、冰雪奇緣主題房」鐵粉先下單。

2023-09-09 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：香港迪士尼 人氣：610
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Elsa鐵粉要衝了！香港迪士尼正式宣布，全新設施「魔雪奇緣世界」即將在11/20正式開幕，風靡大小朋友的「冰雪奇緣」作為主題的全新園區，即將在香港正式登場，預告將有冰雪奇緣雲霄飛車、導覽小木船、還有冰雪奇緣主題房，鐵粉搶先筆記入園攻略。

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香港迪士尼 魔雪奇緣世界 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

香港迪士尼即日起正式預告，全球首個及最大型的「冰雪奇緣」主題園區——魔雪奇緣世界，即將在11/20正式在香港迪士尼開幕，其中還原「冰雪奇緣」電影系列的場景，並且包含2個全新設施「魔雪奇幻之旅」導覽小木船、「雪嶺滑雪橇」雲霄飛車，以及特別活動盛大慶典「夏雪節」，讓粉絲們迫不及待想朝聖。
香港迪士尼 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

為了讓粉絲們搶先朝聖，Klook即日起也推出香港迪士尼「魔雪奇緣世界」門票預購，其中包含「提早入園通行證」可以搶先暢玩魔雪奇緣世界指定遊樂設施，票價3,374元起。此外還有鐵粉專屬「進入阿德爾王國 - 率先體驗魔雪奇緣世界 酒店套票」，11/4限定搶先場入園體驗「魔雪奇緣世界」，也包含酒店「冰雪奇緣主題房間」，套票售價28,037元，鐵粉先買起來準時衝。
香港迪士尼 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
香港迪士尼 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

香港迪士尼 魔雪奇緣世界

開幕日期：2023/11/20
 

Klook 香港迪士尼 魔雪奇緣世界 獨家套票

1、Klook獨家 - 魔雪奇緣世界 提早入園證連門票
售價：3,374至3,863元

2、Klook獨家「進入阿德爾王國 - 率先體驗魔雪奇緣世界」酒店套票
行程日期：2023/11/04
售價：28,037元
購票連結：https://walkr.tw/kVThuO5N

 

 

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#冰雪奇緣
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