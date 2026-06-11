民生社區新亮點！BEPPIN PASTA 進駐東興路，連續30天狂歡優惠、首三日直接半價。

台北民生社區迎來質感美食新鄰居，人氣和風洋食「BEPPIN PASTA」全台第4家門市東興店於2026年6月12日正式開幕。對此，資深編輯李維唐表示，該店大膽翻新空間視覺，將義式食材色彩完美融入社區慢活步調，並同步升級全台菜單推出12道亞洲味覺系料理，成功將精緻餐飲與街區日常進行了流暢且具深度的生活美學延伸。

每天在忙碌的工作與家庭之間切換，偶爾也會想找個舒服的角落，好好吃一頓飯來療癒自己。如果你也喜歡質感滿滿的生活步調，那一定要把這個好消息筆記下來。一直以來用現做生鮮義大利麵擄獲大批吃貨胃口的「BEPPIN PASTA」，在慶祝品牌成立5週年的日子裡，正式把第4家分店開進了充滿綠意與人文氣息的民生社區生活圈囉。這間全新亮相的「東興店」就在2026年6月10日開始試營運，並且在6/12正式開幕。新店的地點非常好，就在適合牽手散步、感受微風的街廓附近，完美融入了大家的日常動線裡，讓人在下班後或週末午后，都能非常自然地走進去享受一頓美食饗宴。

▲用筷子輕輕夾起現製義大利生麵條，每一根都完美裹附了微辣的明太子醬與酥炸吻仔魚，酥脆與Q彈有勁的對比口感在舌尖交織出非常適合夏日的豐富層次。圖／BEPPIN PASTA提供；窩客島整理 ▲澎湃的極上海鮮豪氣鋪滿烤盤，高溫烘烤出誘人金黃微焦的濃厚起司牽絲，搭配吸飽經典特製青醬的Q彈筆管麵，是開幕首三日不容錯過的超值半價內用首選。圖／BEPPIN PASTA提供；窩客島整理

走進日光感的溫暖空間，用食材色彩點亮慢活的街道

以前去「BEPPIN PASTA」用餐，大家印象最深的可能是比較沈穩、安靜的裝潢風格。為了貼合民生社區獨有的悠閒步調，東興店這次在空間設計上玩出了全新花樣，變得非常輕盈且明亮。 設計團隊從豐富的義式料理食材中汲取色彩靈感，大膽運用了「番茄紅、羅勒綠、太陽白、柳橙橘」這些充滿活力的溫暖色調作為空間主調。當大片的落地窗把暖洋洋的陽光直接迎進室內，鮮明愉悅的色彩美學與俐落流暢的線條相互交織，讓人一坐下來心情就跟著放鬆。



店裡一樣看得到那座大大的「開放式現製義大利生麵坊」，你可以一邊期待著等等要上桌的料理，一邊看著職人現場製作麵條，那種手作的溫度真的讓人覺得好安心。這裡一共規劃了57個舒服的座位，不管是全家人聚餐，還是跟好朋友約會，都可以在這個充滿日常風格的空間裡好好享受。

▲空間設計大膽從義式料理食材中汲取視覺靈感，採用柳橙橘的溫暖沙發座椅搭配大片落地窗，當明亮舒心的自然日光徐徐灑落室內，不僅完美貼合民生社區生活圈自帶的愜意步調，更讓用餐體驗顯得輕鬆隨性。圖／BEPPIN PASTA提供；窩客島編輯李維唐整理



12道亞洲味覺系新菜開吃，把台日韓靈魂風味通通揉進現做生麵裡

為了慶祝東興店熱鬧開幕，全台灣的分店也一起換上厲害的升級菜單，主廚團隊一口氣研發出12道充滿驚喜的全新料理。這次的靈魂主軸是台灣人完全無法抗拒的鮮美海鮮，主廚大膽把西式、台式、日式甚至韓式的調味完美結合，打造出層次超級豐富的「亞洲味覺系料理」。



如果你喜歡驚喜的口感，首推「蒜味培根野菇明太子麵」，每份270元，他們特別挑選台灣在地的優質「究好豬」培根，把香氣逼人的油脂均勻裹在Q彈生麵上，再加上山珍野菇與海味明太子的雙重鮮甜，吃起來非常過癮。另外還有超有在地特色的「酥炸吻仔魚明太子麵」，每份290元，把吻仔魚炸到金黃酥脆，配上帶點微辣的明太子醬，每一口都能吃到酥酥脆脆又彈牙的對比口感，非常適合夏天開胃。

▲特別挑選台灣在地優質的究好豬培根，將清香油脂均勻結合帶有木質調香氣的山珍野菇，巧妙碰撞鹹鮮迷人的海味明太子醬，整體風味層次分明且清香過癮。圖／BEPPIN PASTA提供；窩客島整理

▲強調職人現擀現製的義式薄脆餅皮，鋪滿厚厚一層頂級松露醬、鮮嫩雞腿肉與爽脆野菇，烘烤瞬間爆發出極致迷人的奢華香氣，是老饕聚餐必點的靈魂一品。圖／BEPPIN PASTA提供；窩客島整理

東興店才有！極致奢華的烏魚子雙重奏，限時一個月絕對要跟上

喜愛辣感的朋友一定要試試「韓風海鮮辣奶油麵」，每份390元，裡面滿滿都是鮭魚菲力丁、日本3S級熟帆立貝、無毒蝦仁、花枝圈和大蛤，特製白醬裡巧妙揉進了韓式辛香料，濃郁中帶有痛快的辣度後勁。想要奢侈一下的話，則可以選擇「蒜辣蟹肉奶油麵」，每份470元，飽滿的黃金蟹肉配上金黃蒜片與乾辣椒清炒，每一口都是鮮甜。除了義大利麵，肉食控絕對會愛上「香烤究好豬帶骨五花」，每份799元，高溫烘烤把滿滿肉汁鎖在裡面，咬下去外酥內嫩，沾一點帶有果香與優雅微酸的巴沙米克醋膏，真的是極致享受。現場還有現擀現烤的披薩，像是香氣迷人的「松造野菇雞肉披薩」，每份290元，以及鋪滿乾酪、燻鮭魚與芝麻葉的「燻鮭魚起司披薩」，每份330元，都很適合點一份跟家人朋友一起分享。

為了讓來到東興店的大家能感受到不一樣的儀式感，主廚還特別準備了一道超級厲害的限定版料理，那就是「烏魚子奶油海鮮義大利麵」，原價520元，在活動期間可以直接享受450元的嚐鮮優惠價。 大家都知道烏魚子被稱作烏金，不僅台灣人愛吃，在日本也是非常珍貴的頂級食材。主廚這次發揮創意，把頂級烏魚子同時做成「切片」與「刨粉」兩種不同的形式，厚厚地灑在濃郁的奶油海鮮義大利麵上。當熱騰騰的麵條釋放出烏魚子細緻的油脂與烘烤香氣，入口時奶香與鹹鮮完美交融，吃起來非常有深度，真的是大人小孩都會著迷的奢華美味。這道限定料理只有在東興店才吃得到，而且只賣短短一個月，錯過真的會捶心肝。

▲主廚專為東興店量身打造限定料理，大膽將頂級烏魚子以切片與刨粉雙重形式展現，飽滿地裹附在濃郁溫潤的奶油海鮮義大利麵上，隨著麵條熱度釋放出極致豐富的醇厚甘甜鹹鮮風味。圖／BEPPIN PASTA提供；窩客島整理

澎湃好康連發一個月，首三日半價、滿千送披薩誠意爆表

為了歡迎新鄰居和一直支持品牌的粉絲們，東興店這次準備了長達一個月的超強5重驚喜優惠，就是要讓大家吃得開心又滿足。 大家最期待的正式開幕首三日，也就是6/12到6/14，午餐時段每日前30位內用的幸運兒，可以直接享受義大利麵半價優惠，當天11:00就會開始發送號碼牌，記得提早去排隊。如果是晚餐時段17:00之後來用餐，只要消費滿1000元，店家就會免費招待一份價值210元的「6吋瑪格麗特Pizza」。



接著在6/15到6/23這幾天，內用消費滿1000元，就送你一份價值190元、香氣撲鼻的「松露味黃金薯條」。如果你的戶籍剛好就在附近的「復盛里」或「新聚里」，那在6/24到7/9這16天內，只要出示身分證明文件並符合店內低消，就能享受「指定飲品買一送一」的鄰里專屬福利。 在正式開幕的第一個月內，會員只要內用消費滿1000元，系統就會自動送上一份「老饕大禮包」，裡面有麵免費加大券、凱薩沙拉兌換券還有飲品買一送一券，讓你可以延續幸福感。



在7/10當天還會迎來首次品牌日活動，只要內用點6吋披薩就免費升級成10吋、點義大利麵還可以免費加麵50%，而且東興店當天加碼，只要消費滿1000元就再送你一份甜點香草米戚風。這麼多誠意滿滿的活動，趕快約上身邊的麵食愛好者，一起去民生社區體驗這場生麵新食尚吧。

▲現烤出爐的餅皮鋪滿馬茲拉乾酪與馬斯卡邦乳酪，頂層大方擺上豐厚燻鮭魚片、酸豆與清爽芝麻葉，再淋上特製滑順白醬，溫潤耐吃的經典義式食材交融出豐富層次。圖／BEPPIN PASTA提供；窩客島整理 ▲嚴選頂級究好豬帶骨五花肉，透過精準的高溫烘烤程序緊緊鎖住豐沛肉汁，造就出外層微酥且內裡軟嫩多汁的完美對比口感，佐以富有濃郁果香與優雅酸度的巴沙米克醋膏提味解膩，讓整體風味極具層次感。圖／BEPPIN PASTA提供；窩客島編輯李維唐整理





BEPPIN PASTA東興店開幕慶5重優惠

活動時間：2026年6月12日至7月10日

活動內容：

正式開幕首3日（6/12-6/14）：【午餐時段】每日前30位內用消費者享義大利麵半價優惠，11:00發送號碼牌，1人限領1張。【晚餐時段】17:00後內用消費滿1000元，即贈價值210元的6吋瑪格麗特Pizza乙份，不累贈，1桌限送1份。

開幕第4-9日（6/15-6/23）：凡加入品牌會員，內用消費滿1000元即贈價值190元的松露味黃金薯條乙份，不累贈，1桌限送1份。

鄰里專屬優惠（6/24-7/9）：凡戶籍設於復盛里與新聚里之里民，出示身分證明文件並符合店內基本消費設定，即可享有指定飲品買一送一。

老饕會員禮包（開幕首月限時）：活動一個月內，會員內用消費滿1000元即可於會員系統內獲得老饕大禮包乙份，內含麵免費加大券、凱薩沙拉兌換券、飲品買一送一券。

首次品牌日優惠（7/10限時1天）：內用點購6吋披薩免費升級10吋、點購義大利麵享免費加麵50%，當天東興店加碼內用消費滿1000元贈送香草米戚風一份。

BEPPIN PASTA東興店

電話：02-2528-9222

地址：台北市松山區東興路23號

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

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