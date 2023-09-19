就想住迪士尼酒店！可樂旅遊推「香港迪士尼3大酒店」保證入住方案，朝聖2023新開幕「魔雪奇緣世界」手刀先下單。

白天玩迪士尼樂園、晚上住迪士尼酒店，是許多粉絲們的夢幻行程，也讓「迪士尼酒店」一直都是超搶手、超難搶的住宿之一。針對「香港迪士尼」3間主題酒店，可樂旅遊特別推出「機+酒自由行」方案，讓粉絲們保證能住在迪士尼酒店，要朝聖全新園區「魔雪奇緣世界」就趁機搶起來。



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香港迪士尼全新園區「魔雪奇緣世界」即將在11/20正式登場，無論大小朋友都想朝聖冰雪奇緣Elsa、Anna的夢幻世界。看準這波朝聖熱潮，可樂旅遊特別規劃限定套票，包含「香港迪士尼樂園3天2夜魔雪奇緣世界全體驗」，主打VIP自由行方案，讓人提前、搶先入園朝聖。







除此之外，為了滿足「玩迪士尼、住迪士尼」的心願，可樂旅遊再加碼推出「香港迪士尼機+酒」自由行行程，可以從香港迪士尼3大酒店任選2間入住，無論是亞熱帶異國風情的「迪士尼探索家度假酒店」、迪士尼電影主題的「迪士尼好萊塢酒店」、或是6層樓高宮殿城堡風格的「香港迪士尼樂園」，都能任選入住，搭配暢玩2日門票，未稅價11,888元起，行程時間自11/20起，朝聖「魔雪奇緣世界」剛剛好。





可樂旅遊 香港迪士尼推薦方案

活動網址：https://colatour.tw/0Jlf2

推薦商品：

香港迪士尼樂園3天2夜 機+酒：11,888元起/未稅

LinaBell萌粉世界3天2夜：14,888元起/未稅



詳細活動規範及供應情形，依 可樂旅遊 官方公告為準。