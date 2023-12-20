達菲熊粉絲準備包套收藏了！東京迪士尼樂園40週年慶自今年4月登場後，這半年多來祭出的活動、表演、點心與精緻周邊，都讓迪士尼粉絲們滿載而歸，而另一邊的「迪士尼海洋」也為了今年這場超隆重的慶典，不定時會推出全新的達菲熊活動及商品一同較勁，最近更是因應草莓季到來，公開了最新一波的「草莓達菲熊與好夥伴」的周邊與餐點，讓迪士尼鐵粉有理由一口氣飛奔日本兩座樂園，買爆不同風格的紀念小物。



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▲圖片來源／東京ディズニーシー



雖說今年是東京迪士尼樂園40週年慶，但迪士尼海洋園區也卯足勁想吸引遊客，為了搭配一年一度粉嫩的草莓季節到來，以「達菲熊與夥伴・真心的草莓獻禮」為主題，預計自2024年1月15日起推出全新限定的草莓系周邊與超萌餐點，讓喜歡達菲熊、雪莉玫、傑拉多尼、麗娜貝爾等人氣角色的粉絲們，更想先衝到迪士尼海洋爆買商品。

▲圖片來源／東京ディズニーシー



在這一波粉粉嫩嫩的草莓系周邊當中，官方最主打的就是能夠讓玩偶享受裝扮樂趣的「動物服裝」，如果你有購買達菲熊家族的大尺寸娃娃，就可以讓它們穿上含有豐富草莓元素的新衣，例如傑拉多尼的服裝是含有草莓領結與草莓吊帶褲的套裝、雪莉玫則是草莓蝴蝶結頭飾以及格子洋裝。除此之外，還有草莓造型的大型抱枕，上面還有一隻雪莉玫娃娃，可可愛愛的模樣，拿到辦公室使用，回頭率保證超高。

▲圖片來源／東京ディズニーシー

達菲熊與夥伴・真心的草莓獻禮 全新周邊餐點

前往迪士尼樂園時，女孩們不能缺少的還有角色頭飾，本次全新推出的「雪莉玫草莓髮箍」以及「麗娜貝爾緞帶髮圈」，都能讓每個喜歡迪士尼的女孩漂漂亮亮留下可愛的打卡照，如果覺得有點害羞，也有人會將髮箍繫在隨身包包上，成為獨特的吸睛配件。如果在園區裡口渴或嘴饞，想買些小點心順便打卡，不妨來到迪士尼海洋的人氣餐廳「鱈魚岬錦標美食」，而且隨餐附贈的紀念盤子與午餐袋都會帶有「達菲熊與夥伴・真心的草莓獻禮」的主題圖案，由於這些都是期間限定的餐點與商品，如果錯過了以後就不再有機會能夠購入，如果明年1月中以後打算到迪士尼海洋遊玩的粉絲，千萬別錯過這些收藏的好時機了。

販售日期：2024年1月15日起

開賣地點：迪士尼海洋的「史高治叔叔百貨公司」（周邊）／鱈魚岬錦標美食（餐點）

必買商品推薦：

1、達菲熊家族玩偶服裝：各5,400日圓

2、達菲熊家族玩偶吊飾：各2,200日圓

3、達菲熊草莓絨毛玩偶：4,800日圓

4、雪莉玫草莓抱枕：5,000日圓

5、麗娜貝爾緞帶髮圈：2,300日圓

6、雪莉玫草莓髮箍：2,300日圓



必吃餐點推薦：

1、達菲熊家族紀念午餐提袋組：1,400日圓

2、草莓蛋糕：550日圓（達菲熊家族盤子需另加650日圓）

3、草莓果凍煉乳幕斯：550日圓（達菲熊家族杯子需另加650日圓）



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