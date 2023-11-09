維尼粉絲真的不能錯過這波！肚子圓滾滾、笑起來又相當令人療癒的小熊維尼，每次只要有全新商品，總是讓鐵粉們搶破頭都想收集，隨著雪白色的冬季即將到來，日本迪士尼最近全新推出一系列「蜂蜜牛奶色系」的小熊維尼與其他夥伴的玩偶及生活傢飾，超溫暖的柔和顏色，一上市肯定會引起日本網友暴動，趕緊跟著編輯的腳步看看這次有哪些必買的可愛周邊，快把代購找出來直接一口氣全包下收藏了。



推薦閱讀：維尼粉絲失心瘋！日本「小熊維尼咖啡廳」限定登場，鐵粉必吃「維尼怪怪表情塔可飯」、再搶療癒滿點「超大維尼抱枕」。

▲圖片版權／© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.



為了迎接寒冷的冬天到來，日本迪士尼商店將溫暖的「蜂蜜牛奶色」與小熊維尼、小豬、跳跳虎、屹耳等人氣角色結合，推出一系列萌翻人不償命的日常用品，包括絨毛玩偶鑰匙圈、馬克杯、LED夜燈、護手霜等，其中最值得一提的就是玩偶與絨毛玩偶鑰匙圈，因為這些化身為牛奶色的可愛角色們，手上統一會抓著一條小睡毯，而且姿勢都不一樣，讓人相當選擇困難，恨不得全部直接整套打包帶回家。

▲圖片版權／© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.



在傢飾雜貨的部分，還有蜂蜜牛奶色的維尼睡衣、連帽保暖毯、面紙盒套等、維尼手提袋、防熱杯套、廚房隔熱手套等，不管是外出或是在家休息，都有可愛的維尼相伴，讓生活的每一刻都充滿了甜蜜溫柔的氛圍。

▲圖片版權／© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.



除此之外，日本迪士尼周邊專賣店當中，還有一個名為「Urupocha-chan」系列的掌中型絨毛玩偶，在這次的新品裡，維尼與他的朋友們也全部會化身成全新的牛奶色迷你玩偶，每一隻娃娃都有著一雙水汪汪的大眼睛，彷彿希望粉絲們將他們帶回家收藏一樣，讓人捨不得割捨掉任何一隻。

▲圖片版權／© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.







日本迪士尼2023 蜂蜜牛奶色小熊維尼商品

販售通路：日本迪士尼專賣店門市、日本迪士尼網路商城

推薦必買商品價格：

1、絨毛玩偶鑰匙圈：各2,400日圓

2、馬克杯：1,980日圓

3、小熊維尼LED夜燈：3,900日圓

4、護手霜：1,300日圓

5、牛奶色小熊維尼巨型玩偶：18,000日圓

6、牛奶色小熊維玩偶：4,800日圓

7、小熊維尼筆電包：4,400日圓

8、Urupocha-chan系列玩偶：各1,400日圓



本文圖片版權／© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.