維尼粉絲真的不能錯過這波!肚子圓滾滾、笑起來又相當令人療癒的小熊維尼,每次只要有全新商品,總是讓鐵粉們搶破頭都想收集,隨著雪白色的冬季即將到來,日本迪士尼最近全新推出一系列「蜂蜜牛奶色系」的小熊維尼與其他夥伴的玩偶及生活傢飾,超溫暖的柔和顏色,一上市肯定會引起日本網友暴動,趕緊跟著編輯的腳步看看這次有哪些必買的可愛周邊,快把代購找出來直接一口氣全包下收藏了。



為了迎接寒冷的冬天到來,日本迪士尼商店將溫暖的「蜂蜜牛奶色」與小熊維尼、小豬、跳跳虎、屹耳等人氣角色結合,推出一系列萌翻人不償命的日常用品,包括絨毛玩偶鑰匙圈、馬克杯、LED夜燈、護手霜等,其中最值得一提的就是玩偶與絨毛玩偶鑰匙圈,因為這些化身為牛奶色的可愛角色們,手上統一會抓著一條小睡毯,而且姿勢都不一樣,讓人相當選擇困難,恨不得全部直接整套打包帶回家。

在傢飾雜貨的部分,還有蜂蜜牛奶色的維尼睡衣、連帽保暖毯、面紙盒套等、維尼手提袋、防熱杯套、廚房隔熱手套等,不管是外出或是在家休息,都有可愛的維尼相伴,讓生活的每一刻都充滿了甜蜜溫柔的氛圍。

除此之外,日本迪士尼周邊專賣店當中,還有一個名為「Urupocha-chan」系列的掌中型絨毛玩偶,在這次的新品裡,維尼與他的朋友們也全部會化身成全新的牛奶色迷你玩偶,每一隻娃娃都有著一雙水汪汪的大眼睛,彷彿希望粉絲們將他們帶回家收藏一樣,讓人捨不得割捨掉任何一隻。

日本迪士尼2023 蜂蜜牛奶色小熊維尼商品

販售通路:日本迪士尼專賣店門市、日本迪士尼網路商城

推薦必買商品價格:

1、絨毛玩偶鑰匙圈:各2,400日圓

2、馬克杯:1,980日圓

3、小熊維尼LED夜燈:3,900日圓

4、護手霜:1,300日圓

5、牛奶色小熊維尼巨型玩偶:18,000日圓

6、牛奶色小熊維玩偶:4,800日圓

7、小熊維尼筆電包:4,400日圓

8、Urupocha-chan系列玩偶:各1,400日圓



本文圖片版權/© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.