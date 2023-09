維尼粉絲失心瘋！日本「小熊維尼咖啡廳」限定登場，鐵粉必吃「維尼怪怪表情塔可飯」、再搶療癒滿點「超大維尼抱枕」。

維尼鐵粉吃一波!身為迪士尼的超人氣動物角色,小熊維尼只要推出最新商品,都會引起台日粉絲一陣瘋搶,日本更將從9月下旬開始,在東京、大阪各別推出期間限定咖啡廳,現場不只有可愛美味的維尼餐點,還有一堆豐富繽紛的周邊商品,等待小熊維尼鐵粉大口品嚐、帶回家收藏。



推薦閱讀:25元就能買維尼!日本Can Do「小熊維尼周邊」48款超便宜登場,實用必買「午餐提袋、旅行瓶裝組」全包也不心疼荷包。





深受不同年齡層喜愛的最可愛黃色小熊「小熊維尼」,長久以來為迪士尼帶來不少商機,而經常與知名動畫合作的日本咖啡廳「OH MY CAFE」,睽違已久又再度與維尼聯手合作,將從9月23日起依序在東京、大阪的分店,推出一系列餐點、周邊都非常精緻豐盛的「《小熊維尼》FUNNY & HUNNY OH MY CAFE」,絕對讓粉絲感受到滿滿誠意,同時營造出可以讓親子同樂的溫馨空間。





在這次的聯名餐點中,維尼各種有趣幽默的表情絕對是最大亮點!特別是以維尼一臉微妙表情做成的「快樂嗎?素肉塔可飯」、用馬鈴薯泥做成的可愛維尼臉龐「好朋友♪披薩風吐司」、露出維尼屁屁的「捉迷藏?水果沙拉拼盤」都是拍照打卡必點的超澎湃餐點。





除了兼顧視覺與口味以外,餐廳還特別採用了低鹽、低糖的健康食材,一切遵照迪士尼的營養指南標準,讓家長帶著孩子一起用餐時,能儘量減少對孩子身體的負擔。





吃完飯之後粉絲們最期待的就是狂掃周邊,以維尼各種喜、怒、哀、樂表情為主題,所設計的各種鑰匙圈、磁貼、束口袋、抱枕、環保袋等商品,將琳瑯滿目被擺設在店內,而且從現在開始只要上網預約座位,並預繳700日圓,當天進入咖啡廳用餐還能免費隨機獲得一款只送不賣的毛巾杯墊(共4款),讓小熊維尼的粉絲們來到現場好吃、好拍又好買。



「《小熊維尼》FUNNY & HUNNY OH MY CAFE」東京

快閃日期:2023年9月23日~11月12日

地點:OH MY CAFE TOKYO(東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道原宿3階)

「《小熊維尼》FUNNY & HUNNY OH MY CAFE」大阪心齋橋

快閃日期:2023年11月9日~12月10日

地點:kawara CAFE&DINING 心齋橋店(大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋オーパ 9F)



本文圖片版權/© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.