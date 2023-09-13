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維尼粉絲失心瘋！日本「小熊維尼咖啡廳」限定登場，鐵粉必吃「維尼怪怪表情塔可飯」、再搶療癒滿點「超大維尼抱枕」。

2023-09-13 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：株式会社レッグス 人氣：932
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編輯 林奕如

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維尼鐵粉吃一波！身為迪士尼的超人氣動物角色，小熊維尼只要推出最新商品，都會引起台日粉絲一陣瘋搶，日本更將從9月下旬開始，在東京、大阪各別推出期間限定咖啡廳，現場不只有可愛美味的維尼餐點，還有一堆豐富繽紛的周邊商品，等待小熊維尼鐵粉大口品嚐、帶回家收藏。

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深受不同年齡層喜愛的最可愛黃色小熊「小熊維尼」，長久以來為迪士尼帶來不少商機，而經常與知名動畫合作的日本咖啡廳「OH MY CAFE」，睽違已久又再度與維尼聯手合作，將從9月23日起依序在東京、大阪的分店，推出一系列餐點、周邊都非常精緻豐盛的「《小熊維尼》FUNNY & HUNNY OH MY CAFE」，絕對讓粉絲感受到滿滿誠意，同時營造出可以讓親子同樂的溫馨空間。


在這次的聯名餐點中，維尼各種有趣幽默的表情絕對是最大亮點！特別是以維尼一臉微妙表情做成的「快樂嗎？素肉塔可飯」、用馬鈴薯泥做成的可愛維尼臉龐「好朋友♪披薩風吐司」、露出維尼屁屁的「捉迷藏？水果沙拉拼盤」都是拍照打卡必點的超澎湃餐點。


除了兼顧視覺與口味以外，餐廳還特別採用了低鹽、低糖的健康食材，一切遵照迪士尼的營養指南標準，讓家長帶著孩子一起用餐時，能儘量減少對孩子身體的負擔。


吃完飯之後粉絲們最期待的就是狂掃周邊，以維尼各種喜、怒、哀、樂表情為主題，所設計的各種鑰匙圈、磁貼、束口袋、抱枕、環保袋等商品，將琳瑯滿目被擺設在店內，而且從現在開始只要上網預約座位，並預繳700日圓，當天進入咖啡廳用餐還能免費隨機獲得一款只送不賣的毛巾杯墊（共4款），讓小熊維尼的粉絲們來到現場好吃、好拍又好買。




 

「《小熊維尼》FUNNY & HUNNY OH MY CAFE」東京

快閃日期：2023年9月23日～11月12日
地點：OH MY CAFE TOKYO（東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道原宿3階）

「《小熊維尼》FUNNY & HUNNY OH MY CAFE」大阪心齋橋

快閃日期：2023年11月9日～12月10日
地點：kawara CAFE＆DINING 心齋橋店（大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋オーパ 9F）

本文圖片版權／© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

 

 

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日本 維尼 小熊維尼 迪士尼
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