小熊維尼粉絲們準備收藏起來啦！近年雙層玻璃杯非常熱門，不管是可愛動物或人氣卡通角色，都能變成超可愛的倒立玻璃杯造型，現在就連迪士尼最紅的動物明星小熊維尼也加入這個行列，搖身一變成為超萌的「小熊維尼倒立玻璃杯」與「小熊維尼環保玻璃吸管」，準備讓維尼的粉絲們又有收藏新周邊的好理由。
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日本雙層玻璃杯廠商「GOODGLAS」，一直以來以推出各種造型的雙層玻璃而人氣大漲，除了有可愛動物、立體水果等造型，經常也會和知名動畫人物推出聯名玻璃杯，像是Hello Kitty、大耳狗、小小兵、米飛兔等，由於獨特的倒立外觀相當少見，因此每次一推出新品絕對都會引起粉絲瘋搶。
由於今年正逢迪士尼100週年慶，GOODGLAS便搭上這股熱潮，首度宣布推出全新2款全手工製作的酷洛米雙層玻璃杯，造型分別是「微笑小熊維尼」與「笑開懷小熊維尼」，即日起正式在位於Laforet原宿的2樓GOODGLAS門市開始販售，喜歡小熊維尼的粉絲千萬要把握這個千載難逢的機會直接包套帶回家。
你可以在這系列的「小熊維尼倒立玻璃杯」當中，倒進水果牛奶、香蕉牛奶等鵝黃色系的飲料，讓維尼的臉更真實還原，而這些雙層玻璃杯都是由玻璃工匠一一手工細心所打造而成，且採用了耐熱材質，因此不管裝入冷飲或熱飲都沒問題。
除此之外，為了響應環保也同步推出了2種表情的「小熊維尼環保玻璃吸管」，配上相對應的小熊維尼雙層玻璃杯一起使用，更是可愛度爆表，維尼鐵粉們不妨透過代購或是直接在東京購買，讓這隻超可愛的黃色小熊陪你度過悠閒的辦公室或午茶時光吧。
小熊維尼倒立雙層玻璃杯
材質：耐熱玻璃
承受溫度：攝氏-20℃～120℃
容量：220ml
定價：各4,730日圓（含稅）
販售地點：Laforet原宿2樓 GOODGLAS門市
小熊維尼環保玻璃吸管
內容物：玻璃吸管、矽膠套、清潔刷
尺寸：22公分長、吸管口約直徑1.3公分
定價：各3,300日圓（含稅）
販售地點：Laforet原宿2樓 GOODGLAS門市