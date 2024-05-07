位於關東的渡假勝地「熱海」的人氣甜點店「草莓BonBonBERRY ATAMI HOUSE.」，主打各式各樣的草莓甜點，深受廣大旅人好評！這次再度推出去年大受好評的「草莓刨冰」，還有期間限定新品「草莓蛋糕刨冰」！

草莓甜點專賣店熱銷刨冰強勢回歸

熱愛草莓的吃貨們一定不能錯過這間來自熱海的草莓甜點專賣店「草莓BonBonBERRY ATAMI HOUSE.」！隨著天氣越來越炎熱，數款草莓冰品已經迫不及待與吃貨們相見了。不僅如此，去年熱銷的草莓冰霜今年再度登場！同時，今年也迎來開幕5週年，眾多獨家美味一次亮相！



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▲圖片來源／いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.





#推薦01 草莓蛋糕刨冰（ショートケーキかき氷）

將靜岡縣產的整顆草莓急速冷凍，並與濃郁牛奶冰一起削成薄片，製成了獨家蓬鬆滑順的草莓刨冰，草莓的酸甜滋味與牛奶的濃厚風味完美結合。除了主角草莓外，還增添了香草冰淇淋、鮮奶油、卡士達等，打造有如草莓蛋糕的豐富口感。

▲圖片來源／いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.





#推薦02 草莓冰霜（けずりいちごおり）

去年銷量超過8,000個的「 草莓冰霜」今年再度登場！將靜岡縣產的整顆草莓急速冷凍後削成薄片，今年更添加了優格風味的奶油，風味更清爽宜人，底部還有草莓果凍，讓你從頭到尾都享受滿滿的草莓美味。

▲圖片來源／いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.





#推薦03 五周年紀念扭蛋（五周年記念ガチャガチャ）

為慶祝ATAMI HOUSE.五週年，推出了特別的扭蛋活動。除了能獲得扭蛋才有的獨家周邊商品外，還有機會獲得店家超值商品的組合！

▲圖片來源／いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.





#推薦04 五周年限定跳跳糖草莓糖葫蘆（五周年限定パチパチいちごあめ）

五週年限定的「跳跳糖草莓糖葫蘆」將五顆酸甜的草莓裹上脆脆的糖衣後，再撒上跳跳糖，給人超豐富的口感層次！



▲圖片來源／いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.





■店舖資訊

店名：いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.

地址：静岡県熱海市田原本町3-16

營業時間：10：00～18：00

官方網站