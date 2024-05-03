日本年輕人在瘋什麼，只要到表參道晃一圈就知道了！不只是日本當地的人氣潮牌，海外的精品也都集中在這一條街上。在夏威夷最受歡迎的巴西莓果碗店 LANIKAI JUICE 終於也在2024年4月1日入駐表參道！夏威夷除了當地的文化以外，也因為有大量日本移民，當地的特色美食也有著日本的風味。熱愛日本的你，這家巴西莓果碗，不朝聖說不過去吧！

巴西莓果碗 LANIKAI JUICE

LANIKAI JUICE 在夏威夷當地可是排隊名店，每天都有長長的排隊人龍，2023年9月，該店在吉祥寺開設了日本首家分店，如今，人氣不減，即將趁勢追擊，一舉進駐表參道。 不用飛到夏威夷，在東京的表參道，就能以便宜實惠的價格，品嘗由「檀香山雜誌」選出的「最佳巴西莓果碗」！LANIKAI JUICE 不只莓果碗有名，也靠著冰沙而入選「全美十大果汁吧」，每年都獲得許多獎項。



▲圖片來源／ラニカイジュース





商品種類

表參道店共提供9種莓果碗和12種冰沙。其中，消費者可已根據喜好自由搭配莓果碗的料。莓果碗的基底有「LANIKAI原創」和「夏威夷原創」2種口味可以選擇。燕麥片有「原創」、「烤堅果」、「綜合果乾」3種類型，最後，消費者可以從17種類的配料中自由選擇。更令人驚喜的是，莓果碗一碗價格只要790日圓，相對其他主打健康的綠拿鐵、排毒果汁來說，價格親民。最後，最重要的是，觀光客的時間分秒必爭，LANIKA JUICE更保證，約1分鐘內就能上菜，完成結帳喔。



▲圖片來源／ラニカイジュース





■商店資訊

地址：東京都澀谷區神宮前6-3-5 NC大樓1F

交通方式：東京Metro各線明治神宮前原宿站步行1分鐘；JR山手線原宿站步行5分鐘；各線表參道站步行6分鐘

營業時間：平日11：00〜20：00；星期五11：00〜21：00；周末、假日10：00〜21：00

※營業時間可能會有變動。

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