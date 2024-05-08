日本超人氣伴手禮「東京芭娜娜」首次推出史上第一款即食咖哩「東京芭娜娜咖哩」！融入香蕉果肉的醇厚咖哩於2024年4月23日起在高速公路休息區「EXPASA 海老名（下行）」搶先販售，並於休息站內的美食廣場「麵's ROAD」販售精心盛裝的咖哩，於4月23日至5月23日期間限定販售！

東京芭娜娜首度推出即食咖哩

以「用香蕉讓咖哩更美味」為理念，集結糕點師們深厚功底及豐富經驗創造出史上第一款「東京芭娜娜」即食咖哩！



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這款獨家咖哩最不可或缺的關鍵元素就是「濃郁香蕉果泥」！透過充分添加香蕉果泥，使得咖哩味道越發濃郁，帶有香蕉的香甜氣息，風味更為豐富。此外，還添加了超過15種的香料、日本產的洋蔥、大蒜、生薑，以及秘密配方的「麴粉」，經過細火慢燉而成。





東京芭娜娜咖哩（東京ばな奈カレー）共有2種風味，第一款為 「東京芭娜娜咖哩 糕點師精心研發 香蕉與奶油雞咖哩（東京ばな奈カレー パティシエ仕込み バナナとバターのチキンカレー）」，以正宗的雞肉咖哩為基底，融入香蕉及發酵奶油的濃厚風味，同時還添有柔軟的雞肉塊。





另一款為「東京芭娜娜咖哩 糕點師精心研發 香蕉與堅果水果咖哩（東京ばな奈カレー パティシエ仕込み バナナとナッツのフルーツカレー ）」不僅有主角香蕉，還加入了芒果、奇異果等水果，以及堅果等帶來的清新風味，帶有濃厚香氣。水果的香甜與堅果甘納許的深厚風味，讓咖哩的美味再升級！





此外，即時咖哩的包裝也能充分感受到業者的用心，以「懷舊可愛洋食店的東京芭娜娜咖哩」為主題，包裝設計融合了裝有咖哩醬的銀器及戴著廚師帽子的「東京芭娜娜咖哩」圖案，營造幽默氛圍。





目前僅在高速公路休息區「EXPASA 海老名（下行）」才能買到東京芭娜娜的獨家即時咖哩，若現場享用還會提供東京芭娜娜咖哩專用的特製餐盤盛裝，且連擺盤也同樣講究，以人氣伴手禮「東京芭娜娜」為概念，打造咖喱飯版的東京芭娜娜！



售價：734日幣販售日期：2024年4月23日起販售店舖：4月23日EXPASA 海老名（下行）、SASTAR 1東京芭娜娜區※4月23日〜5月31日僅在EXPASA 海老名（下行）。內用期間：4月23日〜5月23日販售時間：毎日09：00開始販售※數量有限，售完為止售價：1,000日幣