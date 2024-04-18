行程中要在東京車站坐新幹線的你有福了！如果不想要排結帳，可以直接在新幹線的月台，拿完東京BANANA直接自助結帳！無人商店「TOKYO BANANA express」將在東海道新幹線東京站16・17號月台上，預計於2024年4月18日開幕。

東京BANANA 東京車站無人商店

許多人在乘坐新幹線的時候相對趕時間，沒時間在站內的土產商店排隊，因此JR東海秉持著便民的概念・在新幹線月台上首開面對面的無人店舖。由於東京BANANA可說是東京的首選伴手禮，因此第一間無人店舖便以販售東京BANANA的人氣商品為主。



▲圖片來源／株式会社JR東海リテイリング・プラス、株式会社グレープストーン、株式会社TOUCH TO GO





排隊方法

無人店舖可以透過天花板的攝影機和架子上設置的感應器來判斷客戶手中拿取的商品。店內精選了各式東京BANANA的暢銷商品，包含經典原味（見ぃつけたっ）、烤布蕾塔（シュガーバターサンドの木）。



ｃ





結帳方法

店內支援條碼支付、ICOCA等電子錢包和信用卡，不支援現金支付。



▲圖片來源／株式会社JR東海リテイリング・プラス、株式会社グレープストーン、株式会社TOUCH TO GO





經典原味

經典原味4入裝 626日圓、8入裝 1,198日圓。



▲圖片來源／株式会社JR東海リテイリング・プラス、株式会社グレープストーン、株式会社TOUCH TO GO





烤布蕾塔

烤布蕾塔5入裝 842日圓、8入裝 1,296日圓。



▲圖片來源／株式会社JR東海リテイリング・プラス、株式会社グレープストーン、株式会社TOUCH TO GO





白巧克力麥片夾心餅乾

白巧克力麥片夾心餅乾超值包裝 10入裝 756日圓、14入裝 1,134日圓。



▲圖片來源／株式会社JR東海リテイリング・プラス、株式会社グレープストーン、株式会社TOUCH TO GO

商店名稱：TOKYO BANANA express地址：東海道新幹線東京站16・17號月台