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超商史上最濃Godiva！日本全家「Godiva巧克力冰沙」三種可可mix超過癮，草莓巧克力也別錯過。

2024-05-08 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳 人氣：424
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

超商史上最濃Godiva巧克力飲！日本全家「Godiva巧克力冰沙」即日起全國開賣，不僅可以感受到三種比利時可可混搭的超濃郁風味，還加碼吃得到酸甜果肉的「Godiva白巧克力草莓冰沙」登場，初夏來日本可別錯過體驗這超濃郁的滋味。
日本全家「Godiva巧克力冰沙」售價426日圓（含稅460日圓）

讓全球巧克力控風靡的Godiva，今年夏天再創新高度！日本全家「Godiva冰沙系列」於即日起限定推出兩款口味，無論是經典可可愛好者必備的「Godiva巧克力冰沙」，或是草莓控必嚐鮮的「Godiva白巧克力草莓冰沙」，對可可控來說，都是不能錯過的盛宴。

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日本全家「Godiva巧克力冰沙」售價426日圓（含稅460日圓）

先從經典款說起，「Godiva巧克力冰沙」採用了來自三種比利時的優質巧克力，打造出濃郁而豐富的口感。配合巧克力碎片和顆粒巧克力，每一口都充滿著濃郁的巧克力風味，令人難以抗拒；重點是，這次新品更是以史上最多可可份量調製，絕對是超商史上最濃的Godiva巧克力飲。
日本全家「Godiva巧克力冰沙」售價426日圓（含稅460日圓）

另一款「白巧克力草莓冰沙」則是以可可脂為基礎，加入了精心調製的白巧克力和新鮮的草莓醬，呈現出濃郁的白巧克力口味和清新的草莓風味的完美結合。喝起來口感極為滑順，還能感受到草莓果肉的酸甜與白巧克力在口中交織，帶來絕妙的味覺享受。如果近期有到日本，不妨順路到全家買來享用。
日本全家「Godiva巧克力冰沙」售價426日圓（含稅460日圓）

日本全家 Godiva巧克力冰沙

販售日期：即日起開賣
販售價錢：售價426日圓（含稅460日圓）

 

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