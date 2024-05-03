日本全家「史努比饅頭」怎麼能不心動？日本全家即日起宣布，將與全球知名卡通品牌「PEANUTS」展開合作，本次活動時間於4/30開跑，至5/20前，在全日本約16,300家店鋪同步登場，並推出一系列限定商品，包含各種甜點與日曆明信片，喜愛史努比的粉絲們絕對不能錯過。
▲圖片來源／ファミリーマート
本次聯名商品由「史努比饅頭」搶先亮相！使用史努比、查理布朗兩個超可愛主角做代表，打造成包有紅豆餡的麵包饅頭，完全讓人捨不得吃下肚；不過大家要注意，此款北海道、沖繩縣與TOMONY便利超商並無販售，近期去日本可別撲了個空。
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此外，日本全家5/7陸續推出「史努比巧克力甜甜圈」、「史努比馬卡龍」兩款甜點。前者在甜甜圈淋上白巧克力，並灑上黑巧克力片，打造與史努比相同配色；後者將史努比、胡士托兩種角色印刷在馬卡龍上，一次擁有巧克力奶油、檸檬奶油兩種口味，並有兩種不同包裝，粉絲絕對要收藏。
最後，史努比控來日本遊玩不能錯過！日本全家即日起推出限定「FamilyMart Print」服務，讓大家可以在店內複印機上印刷「PEANUTS日曆明信片」，一張還只要200円，共有8種款式，輕鬆帶回台灣收藏。
▲圖片來源／ファミリーマート
日本全家 X 史努比 史努比紅豆饅頭
開賣日期：4/30
推薦品項：史努比紅豆饅頭／售價158円（税込170円）
注意事項：北海道、沖繩縣與TOMONY便利超商無販售
日本全家 X 史努比 PEANUTS日曆明信片
開賣日期：4/30 至 5/31
推薦品項：PEANUTS日曆明信片／售價200円（共8款）
日本全家 X 史努比 史努比巧克力甜甜圈、史努比馬卡龍
開賣日期：5/7
推薦品項：
史努比巧克力甜甜圈／售價135円（税込145円）
史努比馬卡龍／售價260円（税込280円）