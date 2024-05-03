為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 日本全家「史努比饅頭」必吃！加碼「史努比日曆明信片」一張只要 200 円。

日本全家「史努比饅頭」必吃！加碼「史努比日曆明信片」一張只要 200 円。

2024-05-03 文字：記者 蕭芷琳 圖片：日本Family Mart公式twitterアカウント 人氣：708
share
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

日本全家「史努比饅頭」怎麼能不心動？日本全家即日起宣布，將與全球知名卡通品牌「PEANUTS」展開合作，本次活動時間於4/30開跑，至5/20前，在全日本約16,300家店鋪同步登場，並推出一系列限定商品，包含各種甜點與日曆明信片，喜愛史努比的粉絲們絕對不能錯過。
日本全家「史努比聯名商品」販售資訊 圖片來源／ファミリーマート
▲圖片來源／ファミリーマート

本次聯名商品由「史努比饅頭」搶先亮相！使用史努比、查理布朗兩個超可愛主角做代表，打造成包有紅豆餡的麵包饅頭，完全讓人捨不得吃下肚；不過大家要注意，此款北海道、沖繩縣與TOMONY便利超商並無販售，近期去日本可別撲了個空。

推薦閱讀：史努比超可愛！7-ELEVEN全新史努比快閃集點送活動，超過50款史努比限量周邊商品、史努比鐵粉一定要收。
日本全家「史努比聯名商品」販售資訊 圖片來源／ファミリーマート
▲圖片來源／ファミリーマート

此外，日本全家5/7陸續推出「史努比巧克力甜甜圈」、「史努比馬卡龍」兩款甜點。前者在甜甜圈淋上白巧克力，並灑上黑巧克力片，打造與史努比相同配色；後者將史努比、胡士托兩種角色印刷在馬卡龍上，一次擁有巧克力奶油、檸檬奶油兩種口味，並有兩種不同包裝，粉絲絕對要收藏。

最後，史努比控來日本遊玩不能錯過！日本全家即日起推出限定「FamilyMart Print」服務，讓大家可以在店內複印機上印刷「PEANUTS日曆明信片」，一張還只要200円，共有8種款式，輕鬆帶回台灣收藏。
日本全家「史努比聯名商品」販售資訊 圖片來源／ファミリーマート
日本全家「史努比聯名商品」販售資訊 圖片來源／ファミリーマート
▲圖片來源／ファミリーマート


 

日本全家 X 史努比 史努比紅豆饅頭

開賣日期：4/30
推薦品項：史努比紅豆饅頭／售價158円（税込170円）
注意事項：北海道、沖繩縣與TOMONY便利超商無販售


日本全家 X 史努比 PEANUTS日曆明信片

開賣日期：4/30 至 5/31
推薦品項：PEANUTS日曆明信片／售價200円（共8款）


日本全家 X 史努比 史努比巧克力甜甜圈、史努比馬卡龍

開賣日期：5/7
推薦品項：
史努比巧克力甜甜圈／售價135円（税込145円）
史努比馬卡龍／售價260円（税込280円）

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#全家
morechevron_right
文章關鍵字
全家 史努比 日本 超商
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up