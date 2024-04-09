怎麼辦！史努比怎麼可以這麼可愛、有能誰夠不喜歡史奴比。7-ELEVEN懂粉絲們希望可以每天都看到可愛的史努比、有希望家裡公司處處都有可愛的史努比，所以將從4/17 下午15:00起，在全台7-ELEVEN推出全新史努比全店精品快閃購/集點送活動超過50款史努比限量周邊商品、搶攻史努比鐵粉必收清單。



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可愛的史努比再次與7-ELEVEN合作推出聯名款，4/17 下午15:00起7-ELEVEN全新史努比全店精品快閃購/集點送活動，以3大風格設計圖素，讓史努比化身頂尖藝術大師畫作、成為美味烘焙王、一圓王牌飛行員夢想，百變造型融入居家、辦公、外出3大生活場景，開發逾50款限量周邊商品。







這一次史努比聯名之中，還有最特別、最必收且人氣爆棚的史努比哥哥-歐拉夫，這次也有慵懶趴姿的23CM趴姿玩偶、貪吃造型的大絨毛玩偶、鉅作畫框鑰匙圈三入組、滑鼠墊、迷你彈簧擺飾4入組等豐富選擇。另外，還有奶茶色系史努比的可頌絨毛地墊、餅乾造型椅凳，以及辦公、外出皆實用的磁吸收納快充傳輸線、藍牙無線鍵盤、7合1無線充電快充行動電源、摺疊旅行袋等療癒新選擇，史努比粉絲手刀收。









7-ELEVEN全店「史努比 X 頂尖藝術大師」精品快閃購/集點送活動

快閃購期間：2024年4月17日(三)15:00起至2024年4月30日24：00止。

集點送日期：2024年5月1日(三)15:00起。

活動辦法：OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款；其它辦法依照官網公告為準。



編輯私心推：

史努比限量23CM趴姿玩偶：共2款，分別為史努比款、歐拉夫款，絨毛填充飽滿、 Q彈可愛，慵懶趴姿，限定收藏。尺寸：史努比約23x16x10cm/歐拉夫約23x16x12cm。

快閃購: 2024年4月17日(三)15:00起至2024年4月30日24：00止，消費不限金額+399元換購1款。

集點送: 2024年5月1日(三)15:00起，集滿6點+399元換購1款。



史努比限量38CM抱枕：共2款，分別為吶喊款、神奈川沖浪裏款。蓬鬆柔軟、質感滿分。尺寸：約38x38cm。

快閃購: 2024年4月17日(三)15:00起至2024年4月30日24：00止，消費不限金額+499元換購1款。

集點送: 2024年5月1日(三)15:00起，集滿6點+499元換購1款。





7-ELEVEN全店「史努比 X 烘焙系列」精品快閃購/集點送活動

快閃購期間：2024年4月17日(三)15:00起至2024年4月30日24：00止。

集點送日期：2024年5月1日(三)15:00起。

活動辦法：OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款；其它辦法依照官網公告為準。



編輯私心推：

史努比限量大絨毛玩偶：共2款，分別為奶油捲Snoopy款、貪吃Olaf款，烘焙主題造型限定收藏，大尺寸絨毛厚實飽滿、柔軟舒適。尺寸：奶油捲Snoopy款約長45cm、貪吃Olaf款約高30cm。

快閃購: 2024年4月17日(三)15:00起至2024年4月30日24：00止，消費不限金額+499元換購1款。

集點送: 2024年5月1日(三)15:00起，集滿6點+499元換購1款。



史努比限量吸水大浴巾：共3款，分別為愛耍酷款、悠閒時光款、開飯囉款，滿版可愛大圖設計，纖維細化極速吸水、易乾。

快閃購: 2024年4月17日(三)15:00起至2024年4月30日24：00止，消費不限金額+399元換購1款，約市價5.7折(市價:699元)。

集點送: 2024年5月1日(三)15:00起，集滿6點+399元換購1款。





7-ELEVEN全店「史努比 X 知音文創/infothink聯名」快閃購/集點送活動

快閃購期間：2024年4月17日(三)15:00起至2024年4月30日24：00止。

集點送日期：2024年5月1日(三)15:00起。

活動辦法：OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款；其它辦法依照官網公告為準。



編輯私心推：

史努比限量磁吸收納快充傳輸線：共1款，可愛絨毛公仔設計，60W具備QC3.0 / PD2.0充電協議，高效充電與資料傳輸，磁吸線材設計，不糾結好收納，金屬鋁殼及SR強化接頭，外層編織尼龍耐用材質，有效延長產品壽命，支援TYPE-C to TYPE-C裝置, 手機、平板、行動電源等兼容性高。尺寸：線長約1M。

快閃購: 2024年4月17日(三)15:00起至2024年4月30日24：00止，消費不限金額+599元換購1款，約市價6.1折(市價:990元)。

集點送: 2024年5月1日(三)15:00起，集滿6點+599元換購1款。



史努比限量7合1無線充電快充行動電源：共4款，分別為紫款、粉款、黑款、白款。QC/PD雙孔輸出, 20W大功率快速充電， 15W磁吸急速充電, 360度旋轉不卡鏡頭，90度旋轉收納插頭, 支援100-240V國際電壓， 2種自帶線+雙口輸出+磁吸無線充, 最高支援五台設備同時充電，隱藏式手機雙支架, 解放雙手輕鬆追劇，275g輕巧迷你大電量、好攜帶。※此商品非訊想出品

快閃購: 2024年4月17日(三)15:00起至2024年4月30日24：00止，消費不限金額+1,699元換購1款，約市價8.6折(市價:1,980元)。

集點送: 2024年5月1日(三)15:00起，集滿6點+1,699元換購1款。

