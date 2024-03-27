星宇航空Ｘ史努比最萌聯名主題航班，台北華山搶先曝光！為了因應暑假親子出遊旺季，星宇航空於去年底便和美國經典漫畫「SNOOPY 史努比」聯名，推出各式各樣周邊商品，質感爆棚的旅遊小物讓史努比鐵粉卡刷下去、買爆。並預計在6/15推出全新星宇航空Ｘ史努比主題航班，搶先在台北華山「SNOOPY 頂尖藝術大師展覽」搶先曝光史努比飛機餐、行李牌、登機證等機上小物，免費展出讓鐵粉先衝再說。
除了洛杉磯、西雅圖以外的全航線，上機就被滿滿史努比包圍。於即日起至四月底，在台北華山「SNOOPY 頂尖藝術大師展覽」中搶先曝光星宇航空Ｘ史努比主題航班的機上小物，耗時8個月設計製作，超過30款機上服務用品都有史努比可愛身影。從旅客報到處就能領到限定版史努比登機證、行李牌；機艙內的電視螢幕中還有史努比迎賓畫面；大家最愛的星宇飛機餐、主題紙杯、餐巾紙、米果包裝也全面換上史努比鋁箔紙，讓史努比鐵粉秒訂星宇航空。
若搭乘商務艙和頭等艙旅客，則是能發現更多史努比的蹤跡，包括限定版耳機袋、燙銀版的史努比杯墊和長程航線專屬的漢堡紙。長途班機的話，則是有限定款過夜包和造型眼罩。就連小朋友的兒童餐也有專屬的紙盒漫畫設計，值得收藏。此外，機上還有史努比聯名撲克牌、兒童主題貼紙本等小物，可以免費向空姐索取。
推薦閱讀：等身大蠟筆小新！超巨萌「140公分蠟筆小新海苔」再送典藏貼紙，近5折優惠直衝屈臣氏買。
星宇航空Ｘ史努比主題航班
活動時間：2024/6/15~2024/10/31
SNOOPY 主題航班：全航線（除洛杉磯、西雅圖航線外）
星宇航空Ｘ史努比主題班機周邊展示
活動地點：華山 1914 文化創意產業園區 -「SNOOPY 頂尖藝術大師展覽」中搶先曝光
展出時間：即日起至4月30日