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等身大蠟筆小新！超巨萌「140公分蠟筆小新海苔」再送典藏貼紙，近5折優惠直衝屈臣氏買。

2024-03-26 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：上友食品 人氣：796
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

超巨萌「140公分蠟筆小新海苔」有可愛到！蠟筆小新鐵粉荷包不保！近期蠟筆小新周邊如雨後春筍冒出，不僅在小七、全家都有蠟筆小新身影，現在就連屈臣氏也被日本最ㄎㄧㄤ、最搞怪幼稚園生攻陷。以巨大版、等身大小的蠟筆小新海苔萌翻粉絲的心。



此次，推出全新「蠟筆小新特大版海苔」兩面分別是小新的上下半身，趣味拼接包裝後可達140公分，接近真實比例還原野原新之助身高105.9公分，內含四包原味大片海苔及五張蠟筆小新典藏貼紙，有吃、有拿、還被蠟筆小新萌到。



嚴選韓國莞島海苔原料製作的蠟筆小新大片海苔，簡單的調味、酥脆口感搭上白飯讓人不小心狂吃好幾碗。搶在兒童節前夕，於全台屈臣氏獨家上架，於4/17日前結帳更可以用$279元換購，近55折優惠一定要先囤貨。

推薦閱讀：7-11蠟筆小新集點！超過60款「7-ELEVEN蠟筆小新超級戰隊」集點周邊開箱，粉絲搶先收「小新立體存錢筒」抱回家。



 

蠟筆小新大包海苔

內容物：每包含大片海苔四入及典藏貼紙
優惠資訊：換購價$279/件(原價$499/件)
優惠期間：即日起至2024年4月17日止
販售通路：
1、屈臣氏實體門市
2、屈臣氏網路商店
網址：https://pse.is/5quft5

3、屈臣氏蝦皮商城
網址：https://shp.ee/hx2zmv4

 

 

 

 

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