7-ELEVEN最新集點是蠟筆小新！不管大人還是小孩，蠟筆小新一直都是超萌、超可愛的偶像，這次蠟筆小新系列與日本知名特攝電視劇「超級戰隊（系列）」合體賣萌，在台灣7-ELEVEN推出全新「蠟筆小新超級戰隊」集點小物，包含生活用品、3C用品、寢具，甚至是寵物用品，超過60款周邊買到剁手手。



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7-ELEVEN「蠟筆小新 x 超級戰隊可愛變身快閃購/集點送」活動在4/2起正式登場，會員消費不限金額、免集點可以直接加購。粉絲一定要收藏的是「蠟筆小新X超級戰隊」限定造型周邊，小新、風間、妮妮、阿呆、正男通通換上專屬的超級戰隊戰服，推出陶瓷疊疊杯、面紙套、文具三件組、萬年曆、指甲剪、摺疊購物車、絨毛磁鐵、3/4罩式酷炫安全帽等生活小物，還有超可愛「30cm立體存錢筒」粉絲直接想抱回家。







強調實用系的粉絲，這次一定要入手超齊全的「蠟筆小新X超級戰隊」3C小物系列，從行動電源、藍牙無線鍵盤、滑鼠、快充延長線、磁吸充電盤、滑鼠萬用墊通通配備超齊全，甚至還有全新推出的「掌上投影機」在家追劇超實用。此外還特別為寵物推出「寵物外出水壺、寵物墊抱枕」毛孩也能一起當鐵粉。





7-ELEVEN全店「蠟筆小新 x 超級戰隊可愛變身 快閃購/集點送」活動資訊

為了滿足粉絲收藏欲，7-ELEVEN再加碼祭出經典系列「蠟筆小新」集點小物，無論是恐龍造型、睡衣造型的「13吋絨毛娃娃」，還有多種收納包、外出包款，以及生活小物「鑰匙圈、手機背帶、手機支架、滑鼠墊」等周邊，可見經典的蠟筆小新、動感超人、巧克比等角色，粉絲也能趁機收藏。

活動日期：2024年4月2日(二)15:00起至2024年4月30日24：00止。

活動辦法：OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。



7-ELEVEN全店「蠟筆小新 x 超級戰隊可愛變身 快閃購/集點送」推薦商品

限量魔豆陶瓷疊疊杯

快閃購：2024年4月2日15:00至2024年4月14日23:59止，消費不限金額+299元換購1款，款式隨機。

集點送：2024年4月15日15:00起，集滿6點+299元換購1款，款式隨機。



限量44公分大布偶面紙套

快閃購：2024年4月2日15:00至2024年4月14日23:59止，消費不限金額+299元換購1款。

集點送：2024年4月15日15:00起，集滿6點+299元換購1款。



限量文具三件組

快閃購：2024年4月2日15:00至2024年4月14日23:59止，消費不限金額+499元換購1款。

集點送：2024年4月15日15:00起，集滿6點+499元換購1款。



限量公仔積木萬年曆

快閃購：2024年4月2日15:00至2024年4月14日23:59止，消費不限金額+349元換購1款。

集點送：2024年4月15日15:00起，集滿6點+349元換購1款。



限量30cm立體存錢筒

快閃購：2024年4月2日15:00至2024年4月14日23:59止，消費不限金額+999元換購1款。

集點送：2024年4月15日15:00起，集滿6點+999元換購1款。



限量四輪摺疊購物車

快閃購：2024年4月2日15:00至2024年4月14日23:59止，消費不限金額+999元換購1款。

集點送：2024年4月15日15:00起，集滿6點+999元換購1款。



限量絨毛磁鐵2入組

快閃購：2024年4月2日15:00至2024年4月14日23:59止，消費不限金額+199元換購1組。

集點送：2024年4月15日15:00起，集滿6點+199元換購1組。



限量夾立兩用充電風扇

快閃購: 2024年4月2日15:00至2024年4月14日23:59止，消費不限金額+499元換購1款。

集點送: 2024年4月15日15:00起，集滿6點+499元換購1款。



限量EVO 3/4罩式酷炫安全帽

快閃購: 2024年4月2日15:00至2024年4月14日23:59止，消費不限金額+999元換購1款。

集點送: 2024年4月15日15:00起，集滿6點+999元換購1款。



限量78公分大軟滑鼠萬用墊

快閃購: 2024年4月2日15:00至2024年4月14日23:59止，消費不限金額+249元換購1款。

集點送: 2024年4月15日15:00起，集滿6點+249元換購1款。



限量二合一寵物外出水壺

快閃購: 2024年4月2日15:00至2024年4月14日23:59止，消費不限金額+349元換購1款。

集點送: 2024年4月15日15:00起，集滿6點+349元換購1款。



限量寵物墊抱枕組

快閃購: 2024年4月2日15:00至2024年4月14日23:59止，消費不限金額+699元換購1款。

集點送: 2024年4月15日15:00起，集滿6點+699元換購1款。



限量藍牙無線鍵盤

快閃購: 2024年4月2日15:00至2024年4月14日23:59止，消費不限金額+699元換購1款。

集點送: 2024年4月15日15:00起，集滿6點+699元換購1款。



限量滑鼠

快閃購: 2024年4月2日15:00至2024年4月14日23:59止，消費不限金額+499元換購1款。

集點送: 2024年4月15日15:00起，集滿6點+499元換購1款。



限量PD快充延長線附4款防塵蓋

快閃購: 2024年4月2日15:00至2024年4月14日23:59止，消費不限金額+850元換購1款。

集點送: 2024年4月15日15:00起，集滿6點+850元換購1款。



限量掌上投影機

快閃購: 2024年4月2日15:00至2024年4月14日23:59止，消費不限金額+249元換購1款。

集點送: 2024年4月15日15:00起，集滿6點+249元換購1款。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。