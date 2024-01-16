去日本玩的時候總是會把當地有名的神社排到行程裡，感受日本重要的神道文化，但是去東京自助的時候，很多人只排了購物、吃美食的行程，這就可惜了！其實東京有許多特色神社、神宮。這次要介紹的東京「櫻神宮」因為其特色蕾絲編織御守，在日本推特受到了注目，更有不少人遠從其他縣市跑來東京，就為了求河津櫻蕾絲編織御守！一起來看有多美！

東京櫻神宮

東京櫻神宮的起源最早可以追溯到明治年間，自古以來一直擔任宮中祭司的第65代後裔為了復興古式神道，特地取得了明治天皇的勅許，於東京市神田創建。在明治時期末期，因為具有「治病」和「防火」的神德，因此吸引了大量參拜者。在大正年間，根據神明「立即向西方遷移」的指示，櫻神社遷移到了現在的世田谷。原址的神田附近因關東大震災而受到了巨大的損害，但由於遷移到世田谷，神社本身免於災害，不只如此，在第二次世界大戰期間也奇蹟似地免於戰火，在此之後又多了「避難」的神蹟而受到崇敬。如今也會受一般民眾所託，舉行結婚、安產、嬰兒初訪神宮、七五三等儀式。對於觀光客來說，神宮境內栽種各種植物，隨著季節，神宮境內會開滿櫻花、紫薇花等季節性花朵，值得一訪。



▲圖片來源／桜神宮





河津櫻蕾絲編織御守

除了櫻花蕾絲御守以外，櫻神宮也有販售肌守，但是要注意的是，所謂肌守並不是專門用來守護肌膚的喔！肌守和一般御守不同的是，必須要片刻不離身地帶在身上，才能發揮功效。肌守主要是用來趨吉避凶的，可以避開災厄。價格為1個1,000日幣。



▲圖片來源／桜神宮





繡球花手水

在每年的繡球花季，櫻神宮也會應景地在洗手用的手水舍盛滿繡球花，拍起來非常美，6月的時候如果要飛東京，別錯過囉！



▲圖片來源／桜神宮



■神宮資訊

神宮名稱：櫻神宮（桜神宮）

地址：東京都世田谷區新町3-21-3

交通方式：東急電鐵田園都市線櫻新町站徒步2分鐘

官方網站