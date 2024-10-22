從大阪市區的天王寺出發，阪堺電車窗外飛速掠過的高樓大廈，漸漸讓位于寧靜的民宅小巷、老舊的歷史碑牌與古韻十足的工藝坊城區，確實，路面電車緩慢行駛的節奏，讓人有更多的時間去感受沿途的變化，緩緩展開堺市的古老風貌。







跟著大阪匠人尋根去

「愈認識大阪人，愈是喜歡大阪人幽默與爽朗性格的背後，那份務實又尊重傳統的精神。」我身邊結識大阪朋友的人們，也紛紛表示贊同。

大阪是一座由商人精神構築而成的現代化國際城市，總能找到全日本最稀奇、最古怪的商業活動，從北大阪的梅田，到南大阪的難波、心齋橋、道頓堀、天王寺和阿倍野區域，無不熱鬧且歡笑十足，作為一個商業與娛樂核心地，大阪人對商業操作的要求不僅要好笑，更要很實在，一個個看似隨意又平凡的點子，總是讓人笑著笑著，不自覺就滿滿感動到心坎裡了；好比說新世界地區的誇張視覺設計與裝飾元素：大型食物模型、浮誇廣告招牌、卡通化的各種吉祥物，皆引人側目，不正是以滑稽又歡樂的形象，提醒著成千上百過路人「今天盡情享受生活了嗎？」，表達一種專屬大阪活力之都的生活態度，更確實成功吸引大量遊客關注與提升銷售的目的。

每當推究這背後的深層思維，總是牽引指向是借鑒了大阪市區南方的衛星城市－堺市，原來在幽默詼諧的商業包裝之下，真正歷久彌新的正是對細節與完美追求的匠人精神，而這些，都源自累積百餘年發展日本傳統工藝與文化底蘊的堺市。











保留日本傳統工藝的堺市與堺商人

1336年～1573年室町時代，因靠海、近港等地利優勢，距離大阪城不到20公里的堺市，曾與日本當時商業核心城市：大阪、京都、神戶齊名，長達百餘年的自主時期，堺商人從未接受過當權者的統治，更顯少發生戰火或政權幹預，百業得以在此自由蓬勃發展，不僅銘刻日本傳統文化的精髓，更以職人匠心的純粹手工藝，為日本工藝奠定發展基石。一直到了1580年代，織田信長和豐臣秀吉的介入過後，才因戰爭轉型成為工業城市，世人也逐漸淡忘堺市大街小巷昔日熱鬧非凡，高度追求精湛工藝的日常樣貌。

即便如此，昔日的深厚文化底蘊，讓堺市長年吸引眾多的文人墨客駐足停留，不僅成為日本茶道的發源地，也誕生許多指標性的詩歌、書畫、工藝品等文學家與藝術家經典作品。







搭阪堺電車遊堺市

適合旅行堺市的方式，便是搭乘保有著懷舊昭和風格的阪堺電車。搭乘大阪府內唯一的路面電車－阪堺電車，從大阪天王寺或惠美須町車站出發，逐漸進入堺市的古老街區，一股歷史的流動與城市發展的連續性迎面而來，好似穿越了時光，逐一體驗沿途各個年代的風華與藝文氣息。

堺市市容氛圍寬敞又寧靜，沿途盡是大阪老社區街區與堺市古城等31座路面月臺，叮叮聲響100年來不曾停歇，阪堺電車哩，駕駛員與乘客都是同一列車廂，電車與馬路上的人潮車潮一起等紅綠燈，沒有區分快速、特快或特急等讓人眼花撩亂的車種，站站都停，路線單一。

鐵軌兩旁除了緊鄰住宅平房，也開著各個解決基本庶民日常需求的店舖：吃的、住的、買的，一一樸實真切又可愛，那曬著日光的衣架晾著、騎著淑女腳踏車穿過鐵軌、雜貨店門口的蔬果裸裝籃，窺得再真實不過的東京生活感。如果安排一日散策，推薦購買一日無限次乘車券（成人600日圓），每趟均一價210日圓，隨心所欲上下車或悠閒地走走停停。



傳統文化工藝的傳承與歷史底蘊：堺利晶之杜

第一個要推薦的是堺利晶之杜，源於兩位以堺市出身的名人：日本第一茶聖宗師－千利休和女子詩人與謝野晶子為主題的複合式觀光設施，開放參觀的區域共有三處：最熱門的是付費體驗日本傳統茶道「立禮呈茶」與品嚐精美和菓子，其二、三則各別是參觀千利休茶道館及與謝野品晶子紀念館，透過茶工藝與生活文學的表述，簡單易懂地窺見大阪人詼諧輕鬆背後的另一面。











尋找手作創意與靈感：茶寮 つぼ市製茶本舗 堺本館

光是散步在堺市的街道上，隨處都能發現的傳統匠人工作坊與展覽館，無論是茶道文化、傳統日式甜品、製香技術、堺打刃物（刀具）、手織絨毯、浴衣布料與注染技術等，多家老字號店鋪至今仍保留精湛工巧和對細節的專注，並對外開放體驗課程，滿足人們對日本傳統工藝的探索。

其中茶寮 つぼ市製茶本舗 堺本館則可進一步了解專業茶葉鑑定師對於茶產地種植、採摘與加工等環節把關標準，百年老屋的茶寮空間內，也供應抹茶、煎茶、焙茶、玄米茶、日產紅茶與被稱為頂級綠茶的莖茶等各式茶品，確保茶葉風味的純正與香氣的豐富，無論是冷的、溫的，新鮮現泡均一價800日圓，體現一種「市中山居」的品茶理念。













探訪隱秘的美食與咖啡館：DJANGO

不僅有歷史文化的魅力，堺市也有豐富的當地美食與咖啡文化！堺市民宅巷弄裡，藏匿不少充滿特色的傳統日式料理店、甜點店或咖啡館，粗曠又俏皮的DJANGO便是其中之一。

DJANGO店老闆名為Jack，興趣是爵士樂、藍調、手作料理和復古氛圍，經常在社群平台分享自己的手作料理影片，現場的他一如社群平台的他一般，邊作料理，邊隨著音樂搖擺，其他的店員和熟客也紛紛被音樂感染了，隨曲目輕輕晃了晃，這一頓午餐實在太美好。

DJANGO食材是來自大阪能勢地區自家農園DJANGO FARM種植的時令有機蔬菜，供應各式手作料理的午間套餐、晚間套餐、開胃菜、甜點和酒水飲料，光從DJANGO料理餐酒館櫃檯前，擺滿一簍又一簍洋蔥、茄子、秋葵、南瓜、甜椒、紅番茄、糯米椒、小黃瓜、紅蘿蔔、馬鈴薯等，就能直接看見新鮮與心意，讓人吃著吃著就重拾對生活的熱情。









南大阪地區的難波、心齋橋、道頓堀、天王寺和阿倍野區域向來熱鬧，不過若是想遠離人群，感受不一樣的大阪風情，不妨搭乘阪堺電車南下，數分鐘後，就到了遍地保留日本傳統工藝：茶道、線香、刀具、神社、古城、文學與美食的堺市吧。