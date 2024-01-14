今天要帶大家去全球唯一以海洋為舞台的迪士尼主題園區的「東京迪士尼海洋」！不要以為去迪士尼主題公園，把門票買好就可以安心等到當天開玩啊！想要玩得更省時更盡興，當然要在進園前想好必玩設施或路線等等。「進園後該怎樣抽票？」「我應該什麼時候去排隊？」「怎樣可以玩得更省時？」「如何買票最方便？」等等⋯⋯相信是不少人的內心OS吧！決定要計劃去「東京迪士尼海洋」之前，不妨先參考看看這篇「東京迪士尼海洋實戰攻略」，除了會分享園內推薦設施、美食、路線之外，還會分享一些有關等候時間、擁擠狀況、入場流程的詳盡資訊啊。來跟著Haru出發去迪士尼海洋一日遊吧！

早上8點05分！抵達舞濱站

前往「東京迪士尼海洋」跟「東京迪士尼樂園」的路線有點不一樣，就是「東京迪士尼樂園」可以從舞濱站步行過去，但「東京迪士尼海洋」的話要在舞濱站轉乘迪士尼度假區線，車程約10 分鐘左右。

從舞濱站出去，往左手邊走，就可以看見搭乘迪士尼度假區線的位置，除了有車票發售，還會看到多台迪士尼扭蛋機，超可愛！可以來扭幾顆回去當紀念或作土產送人啊！

對了！搭乘迪士尼渡假線時，記得要在售票機購買實體車票啊！因為是印有迪士尼角色人物，期間限定的精美設計車票，有好幾款可供選擇，超可愛！不同期間會推出不同款式，收藏度100分啊！

早上8點20分！抵達東京迪士尼海洋

Haru是挑平日的星期四去，然後早上8點20分抵達。雖然正式開園是9點，但東京迪士尼傾向於在原定開園時間的前15~30分鐘提早開放。當天大約8點30分左右就放人進去了啊！

雖然當天是平日，但人龍也很長，加上需要進行逐一檢查手提包的步驟，就算是早上8:30開放，也可要等到上午9點以後才能進去。檢查完畢後，刷過門票的QR碼，就可以進入東京迪士尼海洋啦！

對了！有些東西是禁止帶進園區的，這邊Haru先來說明一下吧！

順利通過手提包檢查的小筆記

各位帶著小孩的爸媽們，記得先讓小朋友檢查包包，萬一有什麼狀況，也能迅速應對。

進入東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋時，有些東西是不能帶進去的，記得先筆記起來啊。

目前不允許攜帶的物品有：

行李箱、酒、便當、玻璃瓶、罐裝飲料等物品。另外， 在迪士尼裡不可以用腳架、三腳架、自拍棒，但如果是小巧可以摺疊、單手能拿的大小，是可以使用的，前提是保持以下的狀態：

使用時，只要不超過頭的高度，可以單手拿著拍照（不僅限於高度，不能在伸展的狀態下拍攝）。

如果機材的多餘部分太長，需要雙手拿的話，也是不能使用。

進園前請先確認一下啊！

出發去迪士尼前一定要下載官方手機App！抽好買好迪士尼Pass~

進園後第一件事情要拿起手機，不過不是拍照喔，是要來購買或抽Pass！一定要先手刀來用好想要玩得到或看得到的人氣設遊和體驗~先來說說有關東京迪士尼Pass的規則吧！

東京迪士尼快速通行證（Fast Pass)制度已經取消，改為迪士尼尊享卡（Disney Premier Access）、預約等候卡（Standby Pass）和報名體驗（Entry Request）三種可購買或抽選等方式，以上都要透過官方App操作，所以出發前一定要下載好官方手機App和完成帳號的註冊程序啊！Haru覺得迪士尼的手機App還蠻好用的，除了有地圖可以了解自己身在何方，知道所有設施的等候時間，還有商品、美食餐單、餐廳、洗手間等等的顯示，只要把GPS開著，路痴也可以輕鬆遊走東京迪士尼海洋！而且如果是跟親朋好友一起結伴同遊的話，還可以在App裡建立群組，把親朋好友統統組在群組裡，這樣的話，只需要使用一個人的手機，就可以幫群組裡所有人一起進行購買和抽Pass等動作，非常方便~

詳情🔎請參考此文章⇨https://flyjapan.tokyo/tokyodisneysea/

========================

About Haru

不專業日本人妻，不專業前旅遊記者，熱愛旅遊，最愛向左走向右走，遊走日本各縣各地吃喝玩樂，尋找日本人也不一定知道的地方，嘗試日本人氣熱話的好東西好食譜，探索新奇有趣的日本大小事。 帶大家遊走日本各地的特別好去處，美食，人妻食譜等日本生活日常！

=========================

每星期更新有關日本生活日常或食譜：）

喜歡影片的話，請幫忙訂閱喔~感謝~

**Please subscribe**

https://www.youtube.com/@haru_japanlife

=========================

IG: https://www.instagram.com/haruru_in_tokyo/

Blog: https://flyjapan.tokyo/