黑膠迷一定要排入釜山自由行的複合式咖啡廳！「Music Complex Seoul」繼首爾店之後，也在釜山樂天世界前方開了一間分店，讓釜山的黑膠迷也可以邊喝咖啡、茶飲或啤酒，邊沉浸黑膠唱盤流瀉出的迷人旋律。此外，店內也有販售黑膠唱片機。







「Music Complex Seoul釜山店」位於釜山樂天outlet對面、釜山樂天世界入口前方，若不想進遊樂園玩，也能在此喝咖啡、聽黑膠唱片等候同行親友。一踏入「Music Complex Seoul釜山店」，旋即映入眼簾的是滿牆的黑膠唱片，數量總計超過二萬張，許多黑膠迷會在此拍攝打卡照。



「Music Complex Seoul釜山店」空間以紅色系為主，燈光灰暗，氛圍如同置身懷舊的歐美秀場，而二樓空間確實表演舞台和觀眾席，對於現場音樂演出有興趣的旅人，不妨在出發前查閱「Music Complex Seoul釜山店」官網，看是否有自己喜歡的節目。







「Music Complex Seoul釜山店」一樓的每組座位桌上都有一組黑膠唱盤及耳機，在此任點一杯飲品，即可自由借取黑膠唱片、並專注沉浸黑膠音樂的美好。眾多膾炙人口的流行樂在「Music Complex Seoul釜山店」重溫，包括BEATLES、ABBA等經典老歌，也不乏電影原聲帶，如：《真善美》、《捍衛戰士》、《迪士尼》動畫系列等，也因此許多釜山年輕人會花一個下午的時間，在此點上一杯咖啡或啤酒，細細品味老派的浪漫。

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Music Complex Seoul釜山店推薦

點杯咖啡或啤酒、感受黑膠唱片的魅力。

Music Complex Seoul店家資訊

地址：부산 기장군 기장읍 동부산관광로 34 미식일상 1F 뮤직컴플렉스서울 부산점