只能說星宇航空真的很會！初登場至今一直是焦點話題的星宇航空，不斷創下航空界新天花板，從去年就陸續登場的「星宇航空Ｘ史努比」聯名系列，近日不僅有新登場的主題航班、華山免費快閃店，這次更為了7/16即將啟航的首條「香港航線」造勢，特意和香港電車聯名，打造全新聯名彩繪叮叮車，超萌星宇航空史努比主題，無論是星宇鐵粉、史努比控都直呼要快閃香港朝聖。
這次星宇航空與香港電車推出全新限定彩繪叮叮車，百年電車從內到外變成超萌星宇航空史努比主題，於即日起至九月底期間，有史努比角色扮演的機長和空服員在香港的街道上穿梭，光是在路上偶遇都能被萌到。而車內的每一個角落如座椅、樓梯和車頂都精心佈置，充滿驚喜。星宇航空更推出了Instagram REELS分享活動，邀請大家記錄這段特別的旅程，最大獎送香港-台北來回機票。
另外，星宇航空將在7月20日舉辦「一日星宇電車全景遊」，乘坐彩繪叮叮車在開放式的古典電車上，從上環到銅鑼灣，約一小時的香港市區風光遊覽，將由專業的空服員提供服務，不僅能夠享受限定的餐飲，還會收到特別的紀念品和旅行通行證，讓這趟旅程增添更多的獨特記憶。
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星宇航空聯名香港彩繪叮叮車
活動時間：即日起至9月底
活動地點：香港
打卡抽機票活動：Instagram REELS募集活動，最大獎將有機會贏得星宇航空香港-台北來回機票，詳細活動辦法請持續鎖定香港電車與星宇航空官方粉絲頁。