米奇陪你上下班！台北捷運再度打造全新迪士尼彩繪列車，於即日起正式在淡水信義線行駛，由米奇、米妮和好朋友們陪伴紅線上班族通勤，用全新獨家設計為每天早起上班的大家加油打氣。更特別公布「米奇和好朋友彩繪列車」動態查詢辦法，讓想要搭乘可可愛愛米奇列車的粉絲，不用拼人品、保證搭上迪士尼列車。
今年夏天再度和迪士尼聯名的台北捷運，以全新主題「米奇與好朋友『Keep It Real』潮拍都會派對」登場，在淡水信義線中打造全新都會潮流風格打造主題彩繪列車，街頭塗鴉風、拼貼丹寧風呈現出年輕活力的感覺。車廂內則是有為你打氣的布魯托、站上DJ臺的唐老鴨趕走上班族的Monday Blue，還有歡呼週末來臨的奇奇與蒂蒂，超療癒的設計。若不想錯過彩繪列車，建議下載「台北捷運Go」App，在「列車動態資訊2.0」即可查詢彩繪列車即時動態。
並擴大舉辦，於中山站的心中山線形公園中佈置11處打卡點，將現場變成超萌米奇公園，每個角落都能遇到米奇、米妮和唐老鴨等經典角色。7/21前每逢週四至週日更加碼祭出迪士尼主題市集，同步販售台北捷運獨家限定將推出17項27款周邊商品，包括環保購物袋、壓克力票卡、行李吊牌、雙杯袋、換洗包、護照套等，以都會繽紛嘉年華主題式圖像設計，顛覆以往經典的風格，讓米奇控腦波弱的想買、想收藏。
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台北捷運Ｘ米奇與好朋友主題列車查詢
查詢辦法：下載「台北捷運Go」App，點選「列車動態資訊2.0」即可查詢彩繪列車即時動態。
台北捷運Ｘ米奇與好朋友「Keep It Real」潮拍都會派對
活動日期：2024/7/1~9/30
心中山 迪士尼市集
活動地點：心中山線形公園
活動日期：即日起至7月21日，每週四、五、六、日中午12時至20時30分舉行。