三麗鷗鐵粉來去全家！繼上次搶到大缺貨的三麗鷗瓶蓋公仔，全家再次寄出29款三麗鷗周邊再掀打卡話題，其中「飲料冰品加價購」第二波再推三款限定周邊，由超紓壓三麗鷗捏捏球、變臉公仔、大容量水瓶接力。全家會員APP更加碼推出全台首次亮相的「三麗鷗男團」集點加價購商品；線上則是有全家行動購推出獨家限定周邊，29款超可愛三麗鷗小物就在全家賣萌。







於7/10強勢登場的全家Ｘ三麗鷗聯名，首推主打「三麗鷗搖搖茶吧主題杯」，只要購買搖搖茶吧飲料即可擁有三麗鷗小鬼造型杯。全家飲料冰品加價購再推第二波「三麗鷗HEN涼捏」，只要購買指定20元(含)以上飲料冰品任2件就能加價購限定周邊。由爆捏又會回彈的「三麗鷗捏捏球」領軍，有大眼蛙、酷企鵝、人魚漢頓、帕恰狗、貝克鴨、山姆企鵝6款角色，每款只要49元就能收下，陪伴上班族度過每一天。







還有萌翻天的「三麗鷗明星變臉公仔」，由2024三麗鷗肖像大賞第一名「大耳狗」、第二名「帕恰狗」帶領美樂蒂、酷企鵝、人魚漢頓、布丁狗，每款都有三種表情，只要簡單按壓按鈕就隨著當天心情轉換三麗鷗角色的表情。而時下超夯的大容量水壺「三麗鷗2Ｌ水壺」也只要299元就能加價購。





全家三麗鷗搖搖茶吧主題杯

上市日：2024/7/10

活動內容：只要點夠搖搖茶吧飲品，即可獲得三麗鷗小鬼主題杯。



全家 三麗鷗HEN涼捏×飲料冰品加價購活動

活動時間：2024/07/10~2024/08/20

活動內容：

1、三麗鷗捏捏球

訂購方式：購買指定20元(含)以上飲料冰品任2件，即加價購49元，共有6款，款式隨機不挑款，售完為止。

款式：大眼蛙、酷企鵝、人魚漢頓、帕恰狗、貝克鴨、山姆企鵝



2、三麗鷗明星變臉公仔

訂購方式：購買指定20元(含)以上飲料冰品任2件，即加價購99元，共有6款，款式隨機不挑款，售完為止。

款式：美樂蒂、酷企鵝、人魚漢頓、帕恰狗、布丁狗、大耳狗



3、三麗鷗2Ｌ水壺

訂購方式：購買指定20元(含)以上飲料冰品任2件，即加價購299元，共有2款，可挑款，售完為止。

款式：徽章款、集合款



全家x三麗鷗男團HAPIDANBUI 集點加價購

活動時間：2024/07/10 早上10點~2024/08/20

訂購方式：點選「全家會員APP」→兌點趣→兌點商城→ 點選「三麗鷗」

加價購商品：

1、冷水變色杯 (藍款、綠款)400點+199元

2、疊疊碗 帕恰狗/山姆企鵝/大眼蛙、酷企鵝/貝克鴨/人魚漢頓 400點+399元

3、雙層果凍包 400點+349元

4、角色抱枕 400點+549元



全家行動購 獨家三麗鷗商品

販售時間：113/07/10~113/08/20

商品售價：

三麗鷗流沙杯墊 (大耳狗、人魚漢頓、酷企鵝)169元

三麗鷗冰霸杯 (大耳狗、人魚漢頓、酷企鵝)449元

三麗鷗手提肩背泡泡(大耳狗、人魚漢頓、酷企鵝) 499元